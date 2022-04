SriGanganagar चिकित्सक और लिपिक में झगड़ा, हंगामे के बाद सुलह, फिर से धमकाने पर चिकित्सक पर एफआईआर

श्री गंगानगर Published: April 27, 2022 10:07:45 am

SriGanganagar श्रीगंगानगर। शिवपुर फतूही सीएचसी में चिकित्सक और एलडीसी में आपस में हुई तकरार हाथपाई में तब्दील हो गई। मारपीट की घटना के बाद इस गांव में खलबली मच गई। चिकित्साकर्मियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया तो चिकित्सकों ने बीच बचाव करते हुए सुलह करा दी। लेकिन चिकित्सक ने फिर से एलडीसी को धमकाना शुरू किया तो विरोध में आए चिकित्सा कर्मियों ने हिन्दुमलकोट की शरण ली। हिन्दुमलकोट पुलिस ने चिकित्सक प्रिंस भाटिया के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

श्रीगंगानगर ई ब्लॉक निवासी और सीएचसी फतूही के कनिष्ठ लिपिक नवीन बेदी पुत्र राजेन्द्र छिम्पा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सीएचसी फतूही शिवपुर में हाजिरी रजिस्टर में चिकित्सक प्रिंस भाटिया ने हाजिरी रजिस्टर पर अनाधिकृत रूप से कांट छांट करने लगा। उसे ऐसा करने से मना किया तो इस चिकित्सक ने उसका गिरेबां पकड़ लिया और मारपीट करना शुरू कर दी। बीच बचाव करने के लिए सीएचसी प्रभारी डा. रामप्रताप, चिकित्सक डा. अमनप्रीत सिंह आदि ने बीच बचाव किया। इस विवाद में सुलह होने के बावजूद चिकित्सक भाटिया ने फिर से उसे धमकाना शुरू कर दिया। इस कृत्य के विरोध में सीएचसी स्टाफ खिलाफत पर उतर आया। सीएचसी प्रभारी सहित कई चिकित्सकों ने लिपिक बेदी के साथ हिन्दुमलकोट थाने में आकर परिवार दिया। इस पर पुलिस ने हाजिरी रजिस्टर में कांट छांट के विवाद में एलडीसी से मारपीट करने और राजकार्य में बाधा डालने पर चिकित्सक डा.भाटिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुछ समय पहले यह चिकित्सक उस समय सुुर्खियों में आया जब सीएमएचओ ऑफिस के एक बाबू से विवाद होने पर खुदकुशी करने का प्रयास किया था। तब चिकित्सक भाटिया ने आरोप लगाया था कि संबंधित बाबू ने उसे मानसिक रूप से प्रताडि़त करना शुरू कर दिया था। इससे तंग आकर यह कदम उठाया था। हालांकि इस मामले को लेकर तब धरना प्रदर्शन भी हुए थे। इस प्रकरण में संबंधित बाबू को एपीओ कर दिया गया था। .... यह सही है कि सीएचसी फतूही शिवपुर में एक चिकित्सक डा. प्रिंस भाटिया की ओर से एक कार्मिक से मारपीट किए जाने की सूचना आई थी। इस संबंध में चिकित्सा कार्मिक की ओर से चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अब इस चिकित्सक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन मिलने के उपरांत ही एक्शन लिया जाएगा। - डा.गिरधारीलाल मेहरड़ा, सीएमएचओ श्रीगंगानगर पढ़ना जारी रखे

