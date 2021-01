आखिर सातवें दिन टूटी हड़ताल, फिर से शहर में होने लगी सफाई और कचरे का उठाव

Finally, broken strike on the seventh day, cleanliness and waste pickup in city again- समझौते के फार्मूले पर सभापति ने लगाई मुहर. 27 को एक माह का वेतन देने और शेष दिनों की मजदूरी डीएलबी से मंजूरी होने पर देने के आश्वासन पर आंदोलनकारी माने.