SriGanganagar कांग्रेस विधायक ढूंढो और एक लाख रुपए का इनाम पाओ

SriGanganagar Find Congress MLA and get reward of one lakh rupees- विधानसभा में प्रतिपक्ष् उपनेता राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर किया प्रहार

श्री गंगानगर Updated: May 12, 2022 12:24:05 am

श्रीगंगानगर। भाजपा कार्यालय का उदघाटन हनुमानगढ़ से वैर्चुअल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नडढा ने किया। इस मौके पर यहां विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस को जमकर कोसा। यहां तक बोल गए कि समय ठीक रहा तो इलाके में एक विधायक कांग्रेस को ढूंढो और एक लाख रुपए का ईनाम पाओ जैसी हालत हो जाएगी। इससे पहले पूर्व जिलाध्यक्षों और शहीद हुए लोगों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। इस कार्यालय में कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया गया।

राठौड़ ने कहा कि 42 माह गुजार चुकी गहलोत सरकार के कार्यकाल में ठहरा हुआ विकास, भ्रष्टाचार का तांडव, लचर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी व किसान कर्जमाफी नहीं होने के कारण से प्रदेश की जनता सरकार को उखाड़ फेंकने को लालायित है। 42 माह के दौरान कांग्रेस सरकार को जनता के लिए क्या-क्या कार्य करवाये हैं उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया।

राठौड़ ने कहा कि घोषणावीर मुख्यमंत्री घोषणा करने में तो अव्वल रहते हैं लेकिन क्रियान्विति के समय पिछड़ जाते हैं। घोषणा करके भूलना इनकी फितरत है। मुखिया जी अब प्रतिदिन प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व पर अनर्गल व तथ्यहीन आरोप लगाकर कटाक्ष करने को ही अपना दायित्व समझने लगे हैं।

राठौड़ ने कहा कि अंर्तकलह से जूझ रही कांग्रेस से जुड़ा हर विधायक मिनी मुख्यमंत्री की भूमिका में आकर राजस्थान का बंटाधार करने में लगा है। श्रीगंगानगर जिला नशे व गैंगस्टरों की गिरफ्त में है जहां व्यापारियों से रंगदारी वसूली जा रही है। थाने व कचहरी नीलाम हो रही है, वहीं पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बजाय सैटलमेंट में लगे रहते हैं ताकि अपराधियों को बचाया जा सके।

उन्होंने राजस्थान का अन्नकटोरा कहे जाने वाले श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में किसान सिंचाई के पानी को लेकर आंदोलन कर रहा है। पहली बार इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पानी का रेगुलेशन एक साल तक नहीं बनना, भाखड़ा नहर को मरम्मत के नाम पर लंबे समय तक बंद रखना, गंग कैनाल में सतलुज के गंदे पानी के निकास के नाम पर सिंचाई व्यवस्था को ठप्प करने के कारण दोनों जिले के किसान गंभीर संकट से जूझ रहे हैं तथा वर्षों पुराने किन्नू के बागों को उजाड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

राठौड़ ने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब से गंगनहर और इंदिरा गांधी नहर में लगातार दूषित केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मंत्री के बारे में भी जिले के अधिकतर लोग जानते नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी भी नहर संबंधी समस्या को समझना जरूरी नहीं समझा। राठौड़ ने कहा कि 10 दिन में किसान कर्जमाफी का खोखला वादा करने वाली कांग्रेस सरकार के शासन में कर्जमाफी नहीं हुई और अब सरकार अपने वादे से यूटर्न लेकर नेशनलाइज्ड बैंकों के ऋणी किसानों का कर्जमाफ करने की अपनी घोषणा को केन्द्र सरकार पर लादने का काम कर रही है। राज्य में कर्जमाफी तो दूर अब नेशनलाईज बैंक, शेड्यूल्ड बैंक व आरआरबी बैंक से ऋण लेने वाले राज्य के 1 लाख 35 हजार किसानों के खाते (NPA) कुर्क कर उनकी जमीनें नीलाम हो रही है। वहीं कर्जमाफी के लिए बनी कल्ला कमेटी व विधानसभा में 3 बार की गई घोषणा किसानों के साथ छलावा साबित हुआ है। राठौड़ ने कहा कि भयंकर गर्मी के मौसम में मेंटीनेंस के नाम पर सरकार ने थर्मल पावर प्लांटों को बंद कर रखा है जिस वजह से राज्य में बिजली का अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में सोलर व विंड एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा नहीं देकर राज्य सरकार महंगी दरों पर बिजली खरीद में भ्रष्टाचार करके जमकर चांदी कूट रही है। वहीं कोल इंडिया व अन्य कोयला उत्पादन कंपनियों के राज्य सरकार पर करीब 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बकाया है जिससे कोयला आपूर्ति में संकट होना स्वाभाविक है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य यूपी,एमपी,गुजरात व हरियाणा से चारे की आपूर्ति नहीं होने से प्रदेश में हजारों पंजीकृत व अपंजीकृत गौशालाएं चारे के भीषण संकट से जूझ रही है। चारा माफियाओं ने चारे का अनाधिकृत रूप से स्टॉक कर रखा है जिस वजह से चारे की कीमतें लगभग 13 से 15 रु प्रति किलो जा पहुंची है जो विगत वर्ष महज 6 रु प्रति किलो थी। राज्य सरकार को चारा माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तथा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों व तहसीलों में चारा डिपो का आवश्यक प्रबंधन करना चाहिये। राठौड़ ने कहा कि एनसीआरबी और राजस्थान पुलिस के अधिकृत प्रतिवेदन के आंकड़े चीख-चीख कह रहे हैं कि राजस्थान लचर कानून व्यवस्था के कारण महिलाओं के साथ दुष्कर्म में देश में पहले पायदान, अनुसूचित जनजाति के अत्याचारों में दूसरे स्थान और अनुसूचित जाति के अत्याचारों में तीसरे स्थान पर है। पढ़ना जारी रखे

