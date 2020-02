नहरबंदी के दौरान मोघा खोला तो होगी एफआइआर दर्ज

FIR will be registered if Mogha is opened during the cancellation....इंदिरा गांधी नहर प्रणाली में प्रस्तावित 70 दिनों की नहरबंदी के दौरान पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रशासन मुस्तैद हो गया है। नहरबंदी को लेकर शुक्रवार को उपखंड कार्यालय में एसडीएम मनोज मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।