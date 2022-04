SriGanganagar आग बुझाने के लिए दमकल का फूला दम

fire brigade to put out the fire- - जिले की अधिकांश नगर पालिकाओं की बिगड़ी दमकल व्यवस्था

Published: April 18, 2022

SriGanganagar श्रीगंगानगर। इलाके में भीषण गर्मी के दौरान आग लगने की घटनाएं अधिक होती है। इन दिनों खेतों में गेहूं, सरसों और चने की फसलों की कटाई का दौर चल रहा हे। वहीं शहरी क्षेत्र में इन फसलों के बेचान के लिए आग जैसे घटनाओं से सुरक्षित रखना भी एक चुनौती है। खेत से धानमंडी तक फसल सुरक्षित पहुंच जाएं यह कामना हर साल धरती पुत्र करते है। वहीं दीपावली जैसे त्यौहार पर आग लगने की संभावना अधिक रहती है।

आग जैसी घटनाओं को टालने के लिए लोग सजग है लेकिन घटना होने के उपरांत आग बुझाने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती है। आग बुझाने के लिए सरकारी स्तर पर खासतौर पर नगर पालिकाओं में व्यवस्था काफी लचर है। अधिकांश पालिकाओं में आग बुझाने की गाडिय़ों दमकल का दम फूलने लगा है। जिले की दस नगर पालिकाओं में से नौ नगर पालिकाओं में दस दमकल की गाडिय़ां है। इसमें श्रीकरणपुर और पदमपुर पालिकाओं में एक एक दमकल होने के बावजूद नाकारा पड़ी है।

इन दोनों नगर पालिकाओं में हर साल लाखों रुपए का बजट खर्च किया जाता है लेकिन आग बुझाने के लिए दमकल की गाडिय़ों की हालत सुधारने पर कंजूसी बरती जा रही है। आग जैसी बड़ी घटना होने पर सरकारी ढर्रे पर एक दूसरे को अधिकृत बताकर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ लेगा।

जिले की दस नगर पालिकाओं में से नौ पालिकाओं में दस दमकल की गाडिय़ां है। इन गाडिय़ों के संचालन के लिए 85 दमकल कार्मिकों की डयूटियां लगी है। पिछले चार से पांच सालों में जिले की इन दस में से लालगढ़ जाटान को छोडकऱ शेष नौ पालिकाअेां में 1198 आग की घटनाएं हो चुकी है।

इन कार्मिकों के बलबूते पर आग बुझाने का भार है। लेकिन पदमपुर और श्रीकरणपुर में दमकल की गाडिय़ां नाकारा हो चुकी है। ऐसे में इन पालिकाओं में कार्यरत दमकलकार्मिकों को एलडीसी या चपरासी के काम कराए जा रहे है। इस बीच, दमकल की स्थिति के फीडबैक के दौरान सूरतगढ़ नगर पालिका बेहतर स्थिति में है। यहां दमकल की दो गाडिय़ां है। जबकि नवगठित लालगढ़ जाटान में एक भी गाड़ी नहीं है। लालगढ़ जाटान पालिका में दमकल की जरूरत अधिक है लेकिन अभी तक डीएलबी ने इस संबंध में प्रस्ताव तक तैयार नहीं किया गया है।

पहले यह ग्राम पंचायत का क्षेत्र था। इधर, श्रीकरणपुर और पदमपुर में नाकारा पड़ी दमकल आग जैसी बड़ी घटना से पहले ही आउटडेटड हो चुकी है। जिले में कृषि जिन्सों के अलावा फैक्ट्रियों, दुकानें, शोरूम, बीएसएफ और सेना के कई ठिकाने है जहां आग की बड़ी धटना से निपटने के लिए अधिकांश नगर पालिकाओं ने आग बुझाने के लिए खुद की बजाय राम भरोसे व्यवस्था टिकी हुई है। इन पालिकाओं ने अपने स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रयास तक नहीं किया। इसका परिणाम यह रहा कि कई जगह दो दशक बाद भी पुराने और खटारा दमकल को ढोया जा रहा है। वहीं कई जगह तो शोपीस की तरह खड़ी दमकल को देखते ही सिस्टम पर तरस आता है।

जिले की दमकल का गणित

पालिका दमकल कार्मिक आग की घटना

रायसिंहनगर 01 11 215

अनूपगढ़ 01 15 160

श्रीविजयनगर 01 08 150

श्रीकरणपुर 01 10 225

पदमपुर 01 03 160

सादुलशहर 01 07 125

केसरीसिंहपुर 01 10 35

गजसिंहपुर 01 05 30

सूरतगढ़ 02 16 098

लालगढ़ 00 00 00

कुल योग 10 85 1198

