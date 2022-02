श्रीगंगानगर गैंगस्टर के निशान पर, फिर हुई हॉस्पिटल पर फायरिंग

श्री गंगानगर Updated: February 17, 2022 10:39:56 pm

श्रीगंगानगर. शांतप्रिय इस इलाके में पिछले दो सालों में गैंगस्टरों ने अपना जाल सा बिछा दिया है। आए दिन रंगदारी की रकम वसूलने के लिए गैंगस्टरों और उनके गुर्गे की ओर से फायरिंग की घटनाएं हो रही है।

इन फायरिंग से लेनदेन की रकम वसूली का यह संदेश दिया जाता है ताकि संबंधित व्यापारी पुलिस अधिकारियों की बजाय उनकी शरण में आए। प्रोटेक्शन मनी की वसूली के लिए दस साल पहले पंजाब की भोलू गैंग का नाम सामने आया था। लेकिन तब तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने इस गैंग को यहां पनपने नहीं दिया।

लेकिन अब आए दिन नई गैंग और उनके गुगो की ओर से फायरिंग की जा रही हैं। पुलिस प्रशासन भले ही रंगदारी या लेनदेन का विवाद से अपना पल्ला झाड़े लेकिन बढती वारदातों ने हकीकत बयां कर दी हैं कि इलाके में गैंंगस्टर के निशाने पर इलाके के व्यापारी और बड़े पूंजीपति आ चुके है। पुलिस अधिकारी भी स्वीकारते है कि पहले गैँग और उनके साथी सोशल मीडिया के सहारे व्यापारियों से कॉल करके रकम देने के लिए धमकाते थे लेकिन यह ट्रेंड बदल चुका है।

अब हवाई फायर या बिल्डिंग पर फायर करके रंगदारी की रकम का संदेश दिया जा रहा है। यह संदेश इलाके के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। गैंगस्टर और उससे जुड़े युवकों ने लगातार फायरिंग कर पुलिस के सुरक्षा चक्र के लिए चुनौती बन गए हैं।

हालांकि पुलिस अधिकारी इससे सहमत नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसे अपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों ने इलाके में अपने पांव पसारे हैं। पुलिस ने धरपकड़ भी की लेकिन कोई न कोई अपराधी अपनी खुद की गैंग बनाकर ऑपरेट करने लगा हैं। कई अपराधियों से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार भी पुलिस ने जब्त किए है। इसके बावजूद यह सिलसिला थम नहीं रहा।

वारदात दर वारदात

- 17 फरवरी 2022: रीको स्थित टांटिया ग्रुप के जनसेवा अस्पताल पर तीन राउण्ड की फायरिंग हुई। यहां तक कि सुरक्षा गार्ड को पिस्टल दिखाकर चुप रहने को विवश किया। जाते समय हवाई फायर भी किया। तीन अज्ञात युवकों की ओर से की गई फायरिंग पर सदर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

- 27 जनवरी 2022: आजाद टाकीज के पास व्यापारी राकेश गिल्होत्रा की कार पर फायरिंग की वारदात हुई थी। इस मामले में पुलिस ने हनुमानगढ़ जेल में बंद अशोकनगर बी निवासी आरोपी राधेश्याम उर्फ श्यामा उर्फ श्याम बवेजा सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया था। श्यामा का व्यापारी अजय के साथ सट्टे की दस लाख रुपए की रकम का विवाद था।

- 20 जनवरी 2022: सुखाडिय़ा मार्ग पर स्थित टांटिया जनरल हॉस्पीटल में छह राउण्ड की फायरिंग की गई। इस संबंध में पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नेाई के चेचरे भाई सहित तीन जनों को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि पुलिस ने अभी तक यह राज खोल नहीं पाई कि यह फायरिंग की वारदात की मंशा किस आधार पर की थी।

- 25 जुलाई 2021: सुखाडिय़ानगर में व्यापारी अजय जैन के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर गैंगस्टर धोलू चौधरी उर्फ धोलू जाट ने सोशल मीडिया में लाइव होकर लेनदेन की रकम 2 करोड़ 8 लाख रुपए लेने की धमकी दी थी। इस संबंध में पुलिस ने कई आरोपियेां और बिचौलियों को गिरफ्तार किया था।

-8 नवंबर 2020 :सदर थाना क्षेत्र में बैंक कॉलोनी में शेयर ब्रोकर एलडी मित्तल के दामाद शुभम गुप्ता की गाड़ी पर बाइक पर आए दो युवकों ने आधा दर्जन गोलियां दागी थीं। शुभम गुप्ता बाल-बाल बच गया। शेयर ब्रोकर एलडी मित्तल से अक्टूबर2020 में सोशल मीडिया कॉल के जरिए एक करोड़ की फिरौती मांगी गई थी।

-27 दिसंबर 2020: रायसिंहनगर में फाइनेंसर के घर पर फायर की गई। इस दिन शाम करीब साढ़े चार बजे वार्ड नं. 19 के फायनेंसर लाला उर्फ राकेश चौहान के घर पर दो युवकों ने आठ फायर किए थे। पुलिस को आसपास सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए। हमले के बाद लाला को सोशल मीडिया पर एक शूटर ने फोन भी किया था।

