फायरिंग बनी पहेली: तीसरे दिन भी सुराग नहीं

श्री गंगानगर Published: February 19, 2022 11:50:21 pm

श्रीगंगानगर. टांटिया ग्रुप के रीको स्थित जनसेवा हॉस्पीटल में तीन अज्ञात युवकों की ओर से की गई फायरिंग की घटना के तीन दिन बीतने के बावजूद अपराधियों का सुराग नहीं मिल पाया हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक की ओर से फायर करने वाले तीनों युवकों के बारे में सुराग या सूचना देने वाले को पांच हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया हैं। इसके बावजूद किसी ने सुराग या सूचना नही दी है।

इधर, पुलिस की दो टीमों को पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े लोगों के बारे में डिटेल जुटाने के लिए भेजा हैं। इन टीमों ने पंजाब पुलिस और वहां की एसओजी से संपर्क साधा है ताकि टांटिया ग्रुप पर दूसरी वारदात की गुत्थी को सुलझाया जा सके।

पिछले महीने की 19 जनवरी को टांटिया ग्रुप के सुखाडि़या मार्ग स्थित टांटिया हॉस्पिटल पर हुई फायरिंग के मामले में तीन जनों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इन प्रकरण के मुख्य आरोपी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई।

इस नेटवर्क को पुलिस काबू नहीं कर सकी, पुलिस गहनता से जांच करती उससे पहले टांटिया ग्रुप पर दूसरी फायरिंग की घटना हो गई। जनसेवा हॉस्पिटल पर देसी कट्टे से चार फायर किए गए थे।

तीनों युवकों ने साजिश के तहत तीन फायर हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर किए गए जबकि एक हवाई फायर सुरक्षा कर्मी सुरजीत सिंह को भयभीत करने की मंशा से किया गया था। जांच टीम का कहना है कि टांटिया ग्रुप को संदेश देने के लिए इन युवकों ने जानबूझकर सुबह पांच बजे का समय तय किया और भवन पर गोलियां बरसाई।

किसी को जान से मारने की बजाय यह सिर्फ संदेश था। यह संदेश क्या था पुलिस के लिए यह पहेली बन गया हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए बाइक सवार तीनों युवकों ने आवाजाही का रूट भी बदला था।

हॉस्पिटल में एंट्री के लिए वे श्रीगंंगानगर से रीको पहुंचे जबकि फायर करने के उपरांत वापस श्रीगंगानगर आने की बजाय लालगढ़ जाटान की ओर चले गए।

