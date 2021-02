लॉक डाउन में था शहर बंद फिर भी पांच सौ से अधिक श्रमिक के नाम से उठाया बजट

The city was closed in lock down yet the budget raised in the name of more than five hundred workers- तत्कालीन डीएलबी निदेशक, तत्कालीन आयुक्त और सभापति के खिलाफ शिकायत.