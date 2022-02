पांच दल गठित फिर भी खाकी के हाथ खाली

Five teams formed yet Khaki's hands are empty- फायरिंग प्रकरण में सूचना देने वाले को पांच हजार रुपए का इनाम

श्री गंगानगर Published: February 18, 2022 09:07:32 pm

श्रीगंगानगर. टांटिया ग्रुप के रीको स्थित जनसेवा हॉस्पीटल में तीन अज्ञात युवकों की ओर से की गई फायरिंग प्रकरण में पुलिस प्रशासन ने पांच पुलिस दल गठित किए हैं। लेकिन दूसरे दिन एक भी अपराधी का सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि पुलिस दल ने पंजाब के कई जगहों पर संदिग्ध लोगों के बारे में दबिश भी की।

पांच दल गठित फिर भी खाकी के हाथ खाली

लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी तरह एक टीम को हनुमानगढ़, एक टीम रीको और एक टीम को हरियाणा और एक टीम शहर के विभिन्न इलाकों में जांच पड़ताल करने पहुंची। इस बीच पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने इस फायरिंग से जुड़े अपराधियों के बारे में सूचना देने वालों को पांच हजार रुपए ईनाम राशि की घोषणा की हैं।

इस संबंध में जन सेवा हॉस्पिटल के बाहर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से आई फोटो को पूरे इलाके में वायरल किया गया है ताकि इसकी पहचान करके लोग इस संबंध में सुराग दे सके।

सदर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि अपराधियों का सुराग जुटाने के लिए पंजाब से लेकर हनुमानगढ़ तक और रीको से लेकर पुरानी आबादी इलाके में संदिग्धों के बारे में अलग अलग टीमों ने अपनी जांच की। इस हॉस्पिटल पर देसी कट्टे से चार फायर किए गए थे।

पिछले महीने की 19 जनवरी को टांटिया ग्रुप के सुखाडि़या मार्ग स्थित टांटिया हॉस्पिटल पर हुई फायरिंग के मामले से जुडे अपराधियों की पृष्ठभूमि को फिर से खंगाला गया है। इस हॉस्पिटल पर देसी कट्टे से चार फायर किए गए थे। जिसमें तीन फायर तो हॉस्पिटल के ओपीडी कैम्पस की जाली को चीरते हुए गए तो वहीं सुरक्षा कर्मी सुरजीत सिंह को भयभीत करने के लिए एक हवाई फायर किया गया था। पुलिस ने कारतूस के खोल को जांच के दायरे में लिया गया हैं।

देसी कट्टे की सप्लाई किससे और कहां से लेकर आए थे, इस संबंध में जांच टीम पता लगा रही हैं। इधर, पुलिस अधिकारियों ने इस फायरिंग की घटना के संबंध में एक दूसरे से अनुभव सांझा किए।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें