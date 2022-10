न्याय के लिए पत्रावली के हर पहलू पर गौर करना जरूरी

For justice, it is necessary to consider every aspect of the letter.- श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ जिले के न्यायिक अधिकारियों का सेमिनार आयोजित

श्री गंगानगर Published: October 16, 2022 08:45:07 pm

श्रीगंगानगर। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल ने कहा है कि न्याय के लिए पत्रावली के प्रत्येक पहलू पर गौर करना जरूरी है। सिविल मामलों में कानूनी संबंधित शंकाओं के समाधान के लिए रविवार को यहां कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ जिले के न्यायिक अधिकारियों के सेमिनार को मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस गोयल ने कहा कि कानून हक पाने के लिए पक्षकारों की ओर से प्रकरणों की सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी को अपने विवेक के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की ओर से दिए गए न्यायिक दृष्टांतों को लेकर कानूनी पहलूओं पर ध्यान रखना होगा।

इससे पहले दोनों जिले के न्यायिक अधिकारियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील याचिका के संबंध में कानूनी पहलूओं पर चर्चा की। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों का कहना था कि अपील के उच्चतम या उच्च न्यायालय में लम्बित रहने से डिक्रीदार के अपने डिक्री का निष्पादन कराने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर न्यायालय उसके विपरीत कोई आदेश न दे। मानहानि प्रकरणों में परिवादी की मृत्यु होने के बाद यह प्रकरण न्यायालय में चल सकता है या नहीं, इस पर अलग अलग कानूनी पहलूओं पर सवाल जवाब किए गए। एक न्यायिक अधिकारी का कहना था कि मानहानि प्रकरण दायर करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके परिवारिक सदस्य इसे कोर्ट की अनुमति से आगे ट्रायल कर सकते है। क्योंकि मानहानि से संबंधित पक्षकार की भावनाएं धूमिल नहीं होती बल्कि पूरा परिवार या समाज होता है। जस्टिस गोयल ने ज्यादातर सवाल-जवाब के माध्यमों से न्यायिक अधिकारियों की शंकाओं के समाधान पर फोकस रखा। इस सेमिनार के दौरान श्रीगंगानगर के कार्यवाहक सैशन जज राजकुमार शर्मा, हनुमानगढ़ सैशन जज संजीव मांगो ने हाईकोर्ट जस्टिस गोयल को राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इससे पहले सरस्वती मां के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित किए गए।

इस सेमिनार में 23 न्यायिक अधिकारियों का अलग अलग ग्रुप बनाकर चर्चा की गई। इन ग्रुपों ने चेक बाउंस और मानहानि के प्रकरणों में नए नए कानूनी पहलूओं के संबंध में अपनी राय व्यक्त की। इसमें मुख्य रूप से पोक्सो कोर्ट संख्या दो के स्पेशल जज अरुण कुमार अग्रवाल, लेबर कोर्ट के रामाशंकर वर्मा, फैमिली कोर्ट के दीपक कुमार, एनडीपीएस प्रकरण कोर्ट के अशोक कुमार टाक, पोक्सो कोर्ट संख्या एक के सुरेन्द्र खरे, घड़साना एडीजे बलदेवराज बेनीवाल, अनूपगढ एडीजे बुलाकीदास व्यास, सूरतगढ़ एडीजे राम अवतार सोनी, श्रीगंगानगर एडीेजे संख्या एक राजेश शर्मा, विधि प्राधिकारण के एडीेजे गजेन्द्र सिंह, एडीजे संख्या दो सुरेश कुमार, हनुमानगढ़ एनडीपीएस कोर्ट के रूपचंद सुथार, पोक्सो कोर्ट के मदन गोपाल आर्य, हनुमानगढ़ फैमिली कोर्ट के राजेश शर्मा, हनुमानगढ़ एडीेजे पलविन्द्र सिंह, नोहर एडीजे राजेन्द्र चौधरी, भादरा एडीजे कमल लोहिया, एससीएसटी कोर्ट के धनपतराय माली, एडीेजे श्याम सुंदर व्यास आदि शामिल हुए। पढ़ना जारी रखे

