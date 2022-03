अफसरों के समक्ष पूर्व उपसभापति के साले पर हमला

श्री गंगानगर Published: March 11, 2022 07:13:42 pm

श्रीगंगानगर। नगर परिषद परिसर में गुंडागर्दी का अखाड़ा बन गया हैं। शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव सहित अधिकारियों की देखरेख में गोदाम में नाकारा सामान बेचने के लिए खुली निविदा शुरू हुई। वहां माफिया गिरोह के लोग पहले ही आकर बैठ गए।

टायर और लोहे के कबाड़ सामान की ऊंची बोली से नाराज इस गिरोह और उसके साथियों ने वहां नगर परिषद के पूर्व उपसभापति लक्की दावड़ा के साले और ठेकेदार संजीव पर एकाएक हमला बोल दिया। इस ठेकेदार ने लोहे के सामान की अधिकतम बोली लगाई थी।

इससे नाराज होकर रामवीर के साथ आए लोगों ने ठेकेदारों को धमकाना शुरू किया। आपसी बोलचाल हाथापाई में तब्दील हो गई। दोनेां पक्षों को छुड़ाने के लिए नगर परिषद के कार्यालय अधीक्षक लीलाधर बंसल ने बीच बचाव किया।

इस हमले में नगर परिषद के कई कार्मिक घायल हो गए। तैश में आ गए गिरोह के कारिंदों ने देखते देखते ठेकेदारों पर लात घूसों से मारपीट करने लगे। वहीं कुर्सियां और पत्थरबाजी का दौर शुरू हो गया।

आयुक्त यादव, स्वास्थ्य अधिकारी देवेन्द्र प्रताप, पैरोकोर प्रेम चुघ आदि अधिकारियों को किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। कोतवाली पुलिस ने आकर पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा लिया। इस घटनाक्रम से नगर परिषद प्रशासन में हडक़ंप मच गई।

इधर, ठेकेदार संजीव पर हुए हमले को लेकर नगर परिषद के सभी ठेकेदार लामबंद हो गए। इस बीच, आयुक्त यादव ने चालक किशन सिंह के माध्यम से कोतवाली पुलिस को परिवाद दिया हैं। इस हमले में चालक किशन सिंह के अलावा कार्यालय अधीक्षक लीलाधर बंसल, ठेकेदार संजीव के चोटें आई हैं। मारपीट करने, गाली गलौज कर राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में रामवीर और उसके साथियों पर कानूनी कार्रवाई का परिवाद दिया हैं।

इस बीच, कोतवाली परिसर में नगर परिषद के पूर्व उपसभापति लक्की दावड़ा के नजदीकी रिश्तेदार ठेकेदार संजीव के पक्ष में कई पार्षद, पूर्व पार्षदों के अलावा ठेकेदार, सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष महेन्द्र काली आदि पहुंचे।

इन लोगों ने भी कोतवाली सीआई विश्वजीत सिंह ने नगर परिषद के गोदाम परिसर में अधिकारियों की मौजूदगी में एक गुट के लोगों की ओर से सरेआम धक्काशाही और मारपीट करने के संबंध में मामला दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग की। पूर्व उपसभापति दावड़ा का कहना था कि यह घटनाक्रम सरेआम गुंडागर्दी का जीवंत उदाहरण हैं।

पुलिस ने इस प्रकरण में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो शहर में तनाव और बढ़ेगा। इधर, दूसरे गुट ने भी अपने लोगों को कोतवाली कैम्पस में बुला लिया। नगर परिषद के गोदाम में कबाड़ की दुकान का संचालन करने वाले कई दुकानदार पहुंचे।

लेकिन इन दुकानदारों को एक गुट ने धमकाया कि दाम उनके अनुरुप ही तय किए जाएंगे, ज्यादा बोली दी तो ठीक नहीं होगा। इस धमकी के कारण नाकारा सामान की बोली अधिक नहीं हो रही थी।

यह देखकर वहां ठेकेदार संजीव ने लोहे के सामान के दाम 56 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने के लिए बोली लगा दी। यह सुनकर वहां बैठे गुट के लोगों में एकाएक खलबली मच गई। इन गुट के दो युवकों ने अधिकारियों की समक्ष में ही ठेकेदार से मारपीट करना शुरू कर दिया। फिर उसे नीचे गिराकर पीटने का प्रयास किया।

