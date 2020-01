पड़ोसी की हत्या पर दंपती समेत चार को कारावास

Four sent to imprisonment : कुत्ते भौंकने पर टिफिन से मारने की बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि पड़ोसी की पीट पीटकर हत्या कर दी।