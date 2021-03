ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी का जाल, फौजी को लगी एक लाख रुपए की चंपत, एफआइआर दर्ज

Fraud trap in the name of online payment, one lakh rupees paid to army personnel, FIR registered.25 हजार रुपए की पेमेंट नहीं पहुंचने पर शिकायत की तो कोड पूछ कर साफ कर दिए साढ़े 73 हजार रुपए