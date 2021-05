लॉक डाउन में फलों दाम आसमान पर, उपभोक्ताओं की कट रही है जेब

Fruit prices in the lock down on the sky, consumers are cutting pockets- सेब साढे तीन सौ रुपए किलोग्राम और नारियल चालीस की बजाय अस्सी रुपए प्रति नग बिका.