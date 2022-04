SriGanganaga जिले के चिकित्सकों में रोष बरकरार, ओपीडी का बहिष्कार

मृतका डा.अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने की मांग

श्री गंगानगर Published: April 01, 2022 10:29:40 am

श्रीगंगानगर। दौसा जिले की लालसोट कस्बे में महिला चिकित्सक डा.अर्चना शर्मा के खुदकुशी मामले को लेकर चिकित्सकों में रोष व्याप्त रहा। मृतका शर्मा को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने अैर मृतका के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आईएमए से जुड़े प्राइवेट हॉस्पीटल और क्लिनिकों में ओपीडी सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक बंद रही।

वहीं अरिसदा की ओर से सरकारी हॉस्पीटलों में ओपीडी कार्य का बहिष्कार किया। दोनेां संगठनों ने जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी दिया।

इसमें रोगी के उपचार में मौत के दौरान पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर डा.अर्चना शर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस एकतरफा कार्रवाई से डा.शर्मा ने खुदकुशी का कदम उठाया लिया। चिकित्सकों का कहना था कि यह खुदकुशी नहीं हत्या हैं। ऐसे हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आंदोलन प्रदेश स्तर पर शुरू हो चुका हैं।

इस दौरान आईएमए के अध्यक्ष डा.सुभाष राजोजिया, सचिव डा. हरीश सेतिया, पूर्व सचिव भूपेन्द्र भूतना, डा.पवन सैनी, राजकुमार अरोड़ा, डा.केएस कामरा, प्रेम अरोड़ा आदि मौजूद थे।

आईएमए की ओर से सुखाडिय़ा सर्किल पर कैंडल मार्च निकाला गया और डा.शर्मा के हत्यारों को गिरफ्तार करने के नारे लगाए। इस दौरान मृतका शर्मा के चित्र पर कैंंडल जलाकर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धाजंलि दी गई।

वहीं चिकित्सकों ने अपने हाथों में कैंडल लेकर इस घटना के जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से मांग की।

इस दौरान चिकित्सकों का कहना था कि रोगी को बचाने के लिए हर चिकित्सक जी जान लगाकर प्रयास करता हैं। चिकित्सक के हाथ में अपने अनुभव और रोगी की हालत देखकर निर्णय लिए जाते हैं। अगर सबकुछ चिकित्सक के हाथ में होता तो डॉक्टरों की सात पीढिय़ां जिन्दा रहती। इस दौरान चिकित्सकों ने कुछ लोगों की ओर से आए दिन हॉस्पीटल में तोडफ़ोड़ और शव रखकर ब्लैकमेलिंग करने की बात कही। वक्ताओं का कहना था कि ऐसे लोगों को चिह्नित कर उसकी सूची बनाई जो चिकित्सकों को मानसिक और आर्थिक दबाब बनाने के लिए माहौल तैयार करते हैं।

चिकित्सकों पर दबाब बनाकर धंधा करने वाले लोगों को तत्काल ब्लैकलिस्टेड कर उनके और उनके परिवारिक सदस्यों का उपचार बंद करना चाहिए। लगातार दबाब में उपचार नहीं हो सकता।

सरकार और समाज को अब चिकित्सकों की इस पहलूओं के लिए जागरूक होकर एकमंच पर आना होगा। एक वक्ता ने यहां तक बोल दिया कि पीएम नरेद्र मोदी ने कोरोना में चिकित्सकों के लिए तालियां बजवाई थी अब इस प्रकरण में एकशन भी होना चाहिए। इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

कई महिला चिकित्सकों का कहना था कि शर्मा ने किन परिस्थितियों में ऐसा कदम उठाया होगा, यह सोच का विषय हैं। इस मौके पर आईएमए के पदाधिकारियों के अलावा डा पीयूष राजवंशी, डा.सुनीता चौधरी, डा. हर्षवर्धन, डा. आरके थरेजा, डा.गिरिजा थरेजा, डा.सुनीता लालगढिय़ा, डा.रुप सिडाना, डा.महेश माहेश्वरी, डा.गोपाल शर्मा आदि ने विचार व्यक्त किए।

वहीं श्रीगंगानगर जिला कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र चुघ राजा, सचिव मदन अरोड़ा, प्रवक्ता इन्द्रजीत नागपाल, कैमिस्ट एसोसिएशन के ओमी मित्तल, विशाल गौड़,, नर्सेज एसोसिएशन के श्याम गोस्वामी आदि मौजूद थे।

