कोरोना के असर से 92 साल में पहली बार ससुराल नहीं गई गणगौर

Gangaur did not leave her in-laws for the first time in 92 yearsदेश व्यापी लॉक डाउन का असर इतना अधिक था कि इलाके की सबसे पुरानी दादी बामणी की गणगौर की शोभा यात्रा निकाली नहीं गई।