SriGanganagar डीजे की धुनों पर नाचते गाते निकाली गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा

Ganpati Bappa's immersion journey took out while dancing to the tunes of DJ- गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजा इलाका

श्री गंगानगर Published: September 09, 2022 10:58:07 pm

श्रीगंगानगर। इलाके में गणेश महोत्सव का गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ समापन हो गया। इस विसर्जन से पहले श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को विराजे गणपति को श्रद्धापूर्वक विदा किया। डीजे साउण्ड की धुनों पर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों और अगले बरस जल्दी आ..., देवा ओ देवा गणपति देवा के भजन व गीतों पर श्रद्धालुओं खासतौर पर महिलाओं और युवाओं ने जमकर नाचते हुए अपनी मंगलमूर्ति के प्रति आस्था दिखाई। गुलाल बिखर कर खुशी का इजहार किया। युवाओं की टोलियां दिनभर गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष लगाते हुए शहर के मुख्य बाजार से निकली। शुक्रवार दोपहर एक बजे के बाद पुरानी आबादी, ब्लॉक एरिया, इंदिरा चौक, एन ब्लॉक, इंदिरा कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, सेतिया कॉलोनी, प्रेमनगर, जवाहरनगर, अग्रसेननगर आदि इलाके से वि भिन्न संगठनों ने अपनी अपनी विसर्जन यात्रा शुरू की। ट्रेक्टर ट्रॉलियों, कैँटरों, ऑटो में सवार होकर गंगनहर तक पहुंचे। वहीं घरों में विराजे गए गणपति को विदा करने के लिए कई श्रद्धालु अपने परिवारिक सदस्यों के साथ सीधे नाथांवाला गांव में गंगनहर के पास जाकर पूजा अर्चना की और अगले बरस जल्द आ के भजनों के माध्यम से इस नहर में गणपति की मूर्तियों को विसर्जित किया।

---

लंबे समय बाद उत्साह और उमंग

कोरोनाकाल के करीब दो साल के उपरांत गणपति विसर्जन के प्रति लोगों का उत्साह इस बार काफी अ धिक नजर आया। कई वार्डो में तो गणपति विसर्जन से पहले पूरे वार्ड में ही यात्रा निकाली। युवक-युवतियों ने गणपति बप्पा की मूर्तियों के संग सेल्फी लेकर उत्साह बढ़ाया। महिलाओं ने रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर विसर्जन की यात्रा में साक्षी बनी।

---

जगह जगह पुष्प वर्षा, कईयों ने बांटा प्रसाद

गली-मोहल्ले सहित अन्य जगहों व घरों विराजमान गणेश प्रतिमाएं जैसे ही मुख्य बाजारों से विसर्जन की यात्रा निकली तो जगह जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान कई यात्रा में शामिल लोगों ने लड़डूओं, खीर, बूंदी आदि का प्रसाद वितरित किया। इससे पहले विराजने के स्थल से जैसे ही गणपति बप्पा मोरिया की धुनों पर गणेश महाराज की मूर्ति को ट्रेक्टर ट्रॉली पर सजाकर रवाना किया तब श्रद्धालुओं ने गुलाल रंग डालकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। इससे पहले विराजे गणपति की महाआरती की गई। कई लोगों ने गणेश मूर्ति का विसर्जन एसएसबी रोड पर गंगनहर में किया। विसर्जन के दौरान इलाके के श्रद्धालु काफी संख्या में एकत्रित हुए। वहीं पुलिस और नागरिक सुरक्षा ने वहां कड़ा सुरक्षा पहरा किया था ताकि नहर में डूबने की घटना नहीं हो सके।

इधर, हाउसिंग बोर्ड हनुमान मंदिर में पार्षद विजेन्द्र स्वामी, पार्षद पवनदीप कौर आदि की अगुवाई में गणपति विसर्जन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने गुलाल बिखेर कर जश्न मनाया।

SriGanganagar डीजे की धुनों पर नाचते गाते निकाली गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें