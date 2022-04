SriGanganagar कचरा उठाव की बजाय कंटनेर में जलाया कचरा

Garbage being burnt in the container instead of picking up garbage- शहर की सफाई व्यवस्था की मॉनीटरिग नहीं होने से ठेकेदारों को छूट

श्री गंगानगर Published: April 27, 2022 10:09:43 am

श्रीगंगानगर। शहर में वार्डो की संख्या 65 हो चुकी है लेकिन सफाई की मॉनीटरिंग के लिए पर्याप्त सफाई निरीक्षक नहीं हैं। इस कारण सफाई व्यवस्था की मॉनीटरिंग नहीं होने के कारण स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा शहर पिछड़ रहा है। इसका फायदा ठेकेदारों को जरूर हुआ है। कचरा उठाव और अस्थायी सफाई कार्मिक लगाने वाली ठेका फर्मो पर अब पैनेल्टी की प्रक्रिया भी खत्म कर दी गई है। नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के कारण ठेकेदार वार्डो में जब मन में आया उस समय कचरे उठाव के लिए ट्रॉलियां भिजवाते है।

वहीं पार्षद भी संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत करने की बजाय गठबंधन में दिलचस्पी दिखाते हैं। इधर, कई सफाई कार्मिकों ने वेस्टेज कंटनेर में कचरा जलाने की प्रक्रिया अपना रखी है। इससे पतले लोहे की चादर से बने कंटेनर चंद दिनों में आग को सहन नहीं कर पाते। कबाड़ के रूप में ऐसे कंटेनरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इधर, मुख्य नालों के किनारे कचरा नियमित रूप से नहीं उठाव होने के कारण यह कचरा वापस हवाओं के झोंके के साथ नाले में गिरने लगा है। सफाई कर्मियों की मेहतन कचरा उठाव के कारण दिखाई नहीं देती। नगर परिषद हर साल वार्षिक बजट में करीब बीस से चालीस लाख रुपए में कंटनेर की खरीद करती है। लेकिन दो साल बाद कबाड़ बने इन कंटेनरों को रद्दी में बेच दिया जाता है। मोटे लोहे की चादर से बने कंटेनरों को जानबूझकर खरीद नहीं किया जाता। कंटेनर में कचरे को आग लगाने से रोकने के लिए कई बार आयुक्त और स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से निर्देश दिए गए थे। लेकिन किसी भी सफाई निरीक्षक ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है।

इस बीच, नगर परिषद के सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी नरेश झोरड़ के अनुसार शहर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। इस संबंध में नगर परिषद प्रशासन ने अब सख्ती की बजाय अनदेखी शुरू कर दी है। इसका असर शहर की छवि पर पड़ा हैं। इतने संसाधन और मानव शक्ति होने के बावजूद स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की सफाई व्यवस्था के आंकलन के दौरान अंक नहीं मिलते। जिम्मेदारी के साथ साथ जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे ऑफिसों में लगाने से सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। ठेकेदारों के कहने पर शत प्रतिशत बिल का भुगतान हो रहा है। सफाई व्यवस्था को फील्ड में जाकर देखा तक नहीं जा रहा हैं। तीन साल पहले कचरा उठाव या श्रमिक रखने वाली ठेका फर्मो पर पांच से सात लाख रुपए की पैनल्टी लगाई जाती थी लेकिन अब ठेकेदार, कई पार्षद और अफसर संगठित हो चुके है, ऐसे में शिकायतें पर सुनवाई नहीं होती। इसके अलावा कई पार्षद तो अपने परिवार के नाम से ठेकेदारी भी कर रहे है। ऐसे में कौन शिकायत करेगा। नगर परिषद में सिर्फ तीन निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह, रमनदीप कौर और राजकुमार ही है। बाकी 62 वार्डो में सफाई कर्मियों में से निरीक्षक बनाकर खानापूर्ति की गई है। पढ़ना जारी रखे

