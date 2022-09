SriGanganagar शहर में कचरा ही कचरा, स्वच्छता की गाड़ी पर लगी ब्रेक

श्री गंगानगर Published: September 09, 2022 02:31:30 pm

श्रीगंगानगर। जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का खमियाजा पूरा शहर भुगत रहा हैं। पिछले पांच दिनों से शहर में कचरा ही कचरा नजर आने लगा है। ऐसा लगता है कि इस शहर पर किसी की नजर लग गई हो। गली मोहल्ले में कचरे के ढेर इस कदर पसरने लगे है कि वहां अब आवारा पशु मुंह मारकर कचरे को गली गली में फेंक रहे है। शहर के लोग जिला प्रशासन और नगर परिषद पर टिकटिकी लगाए हुए है कि कब आंदोलन समाप्त होगा और इस कचरे का उठाव होगा। इधर, एन ब्लॉक में इंदिरा पार्क के पास, जवाहरनगर सैक्टर तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, एक, अग्रसेननगर चौक, चहल चौक, एसएसबी रोड, शिव कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, पूजा कॉलोनी, गणपतिनगर, एल ब्लॉक पंडित दीनदयाल वाटिका, सुखाडि़यानगर, दुर्गा विहार, हाउसिंग बोर्ड, इंदिरा कॉलोनी, के ब्लॉक, ई ब्लॉक, सी ब्लॉक, वकीलों वाली डिग्गी, पब्लिक पार्क, पी ब्लॉक, जी ब्लॉक, विनोबा बस्ती, सेतिया कॉलोनी, प्रेमनगर, पुरानी आबादी कोढियों वाली पुली, ताराचंद वाटिका, उदाराम चौक, रवि चौक, महिला पार्क आदि इलाके में कचरा पात्र गंदगी से अटे हुए है। वहीं कलक्ट्रेट के आसपास कचरा पात्र और सड़क किनारे कचरे के ढेर शहर की हकीकत बयां कर रहे है।

इन कचरे पर मिक्खयां भिनभिने लगी है। इसके साथ साथ कचरे के ढेर में होटल, होस्टल, पीजी, पैलेस, मिठाई की दुकानों और रेस्टोंरेंस आदि का बासी खाद्य सामग्री और अपशिष्ट को डाल कर कोढ में खाज का काम किया जा रहा है, इससे कचरा संड़ाध मारने लगा है। मौसमी बीमारी से पहले से घर घर वायरल का दौर है, ऐसे में सफाई की सावधानी बरतने की हिदायत कलक्टर और सीएमएचओ बार बार कर रहे है लेकिन कचरे की समस्या को लेकर अफसर चुप्प है। घरों के आगे कचरे के लगे ढेर का दायरा अब बढ़ता जा रहा है।

नगर परिषद प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कचरा सॉफ्ट टारगेट है। कचरे के ढेर को लेकर कई बार राजनीति रोटियां सेकी जा चुकी है। नगर परिषद ने ठोस कचरा प्लांट नहीं बनाया, इस कारण कचरा आसानी से भारी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, इस कचरे को नगर परिषद में डालकर या कचरे के साथ प्रदर्शन कर अपनी मांगे मनवाने के लिए कचरे को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कई प्रभावी संगठन तो कचरे को नगर परिषद परिसर या कचरा उठाव की प्रक्रिया को रोक अपना विरोध जताते है। कई बार सफाई मजदूर यूनियन और पार्षदों ने भी अपनी मांगों को लेकर कचरे का उठाव अटका दिया था। पूर्व पार्षद डा.भरतपाल मय्यर पिछले नगर परिषद बोर्ड में अपने वार्ड की उपेक्षा किए जाने पर इतने खफा हुए कि रिक्शे और ट्राॅली में कचरा डालकर नगर परिषद में डाल दिया था।

राज्य सरकार के स्वायत् शासन विभाग ने प्लास्टिक कचरे को मुक्त करने के लिए स्थानीय निकायों को प्लास्टिक की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल रोकने के आदेश जारी किए थे। इस संबंध में एक जुलाई से एकल प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध भी लगाया। इस संबंध में नगर परिषद ने शहर के 65 वार्डो के सफाई निरीक्षकों की अलग अलग टीमें बनाकर एकल प्रयोग प्लास्टिक की बिक्री और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ धरपकड़ करने की योजना बनाई लेकिन यह कागजी साबित हुई। प्रतिबंध लगाने के करीब एक सप्ताह बाद अभियान का दम फूल गया और इसे बीच में ही इसे रोक दिया गया। नतीजन अब लग रहे कचरे के ढेर में सत्तर प्रतिशत प्लास्टिक या प्लास्टिक सामान शामिल है। करीब सवा दो महीने बीतने के बावजूद नगर परिषद प्रशासन पुराने ढर्रे पर चल रहा है, सख्त कानूनी डंडा मिलने के बावजूद इसे धरातल पर लागू करने में नाकाम हो गई।

