श्रीगंगानगर में अब वजन तोलकर देना होगा गैस सिलेण्डर

Gas cylinder will have to be weighed in Sriganganagar- डीएसओ का आदेश: होम डिलीवरी के दौरान वजन तौलने की मशीन या कांटा नहीं होने पर होगी कार्रवाई.