श्री गंगानगरPublished: Jan 08, 2024 06:16:53 pm Submitted by: surender ojha

Got lead in the first round and then kept lagging behind.- भाजपा सरकार की ताकत को कांग्रेस ने दिया झटका

पहले राउंड में मिली बढ़त फिर लगातार पिछड़ते गए टीटी

#karanpur assembly election करणपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रुपिन्दर सिंह रूबी कुन्नर को निर्वाचित हो गए। सोमवार को हुई वोटों की गिनती में मतदाताओं की ओर से रोचक जनादेश का परिणाम देखने को मिला। कुन्नर ने अपने निकटतम प्रतिद्धंदी भाजपा प्रत्याशी और राज्य में राज्यमंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी को 11 हजार 283 वोटों के अंतर से मात दी। विधायक रहे गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद उनके बेटे रुपिन्द्र सिंह रूबी कुन्नर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाकर सहानुभूति का कार्ड खेला। वहीं भाजपा ने पूर्व विधायक सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी को न केवल प्रत्याशी बनाया बल्कि मतदान से पहले राज्य में नवगठित भजनलाल शर्मा की सरकार में राज्यमंत्री बनाकर भारी मतों से जीतने का दावा किया। लेकिन टीटी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे सारे समीकरण बदल दिए। भाजपा प्रत्याशी टीटी को पहले राउंड में जब 724 वोटों की बढ़त मिली तो भाजपाइयों और टीटी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ आई। दूसरे राउंड में कांग्रेस के कुन्नर ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए टीटी की बढ़त को रोकते हुए महज 184 वोटों की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद कुन्नर ने पीछे नहीं देखा और लगातर अपनी बढ़त बनाई रखी। अंत में परिणाम उनकी झोली में आया।