चांद के दीदार से मिला सुकून, अर्घ्य देकर खोला व्रत

श्री गंगानगरPublished: Nov 01, 2023 10:53:35 pm Submitted by: surender ojha

Got solace after seeing the moon, broke the fast by offering Arghya- सोलह शृंगार से सजी सुहागिनों ने पति की दीर्घायु की कामना

श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी एरिया में चांद का दीदार करती एक सुहागिन

#Karva Chauthअपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर सुहागिनों ने बुधवार को करवा चौथ का व्रत किया। इलाके में जैसे रात को चंद्रोदय हुआ तो अधिकांश घरों की छतों पर महिलाओं में खुशी की लहर दौड गई। एक दूसरे को बधाई देते हुए चांद का दीदार करने से सजी-धजी इन महिलाओं के चेहरे पर सुकून आया और उन्होंने चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला। पंजाबी परिवारों की महिलाओं ने छलनी से अपने पति के साथ चांद का दर्शन कर अर्घ्य दिया। वहीं व्रत खोलने के दौरान पति ने भी मुंह मीठा करवा कर खुशियों में अपना योगदान किया। इससे पहले इन सुहागिन महिलाओं ने अपने परिवारिक सदस्यों के साथ चौथ माता की कथा सुनी और पूजा अर्चना की। मंदिरों में सामूहिक रूप से कथा का आयोजन किया गया। सबसे ज्यादा क्रेज एल ब्लॉक हनुमान मंदिर में देखने को मिला। यहां दोपहर करीब सवा तीन बजे व्रत कथा सुनने के लिए महिलाओं का आना शुरू हो गई, यह दौर शाम छह बजे तक जारी रहा। अपने पति की लंबी आयु की कामना की। वहीं अधिकांश घरों में सामूहिक रूप से महिलाओं ने व्रत कथा सुनी।

नए रूप में नजर आई महिलाएं

रंग बिरंगी साडि़यां और सूट, हाथो पर मेहंदी, चूडि़यों की खनक और मेकअप से सजी इन महिलाओं ने अपने परिवारिक महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से व्रत कथा सुनी। वहीं कई महिलाएं अपने नजदीक मंदिर में पहुंची। रात जैसे ही चन्द्रोदय हुआ तो व्रत खोलकर सुकून पाया। हालांकि दिनभर उपवास करने से कई महिलाएं अस्वस्थ भी हुई लेकिन व्रत के नियमों की पालना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सुहागिनों ने सोशल मीडिया में अपने परिवारिक सदस्यों के साथ फोटो भी नई ड्रेस के साथ शेयर की। इधर, पतियों ने भी अपने हमसफर को गिफ्ट दिए। इस बीच, कई महिलाओं ने उस जिला कलक्टर को थैक्स बोला जिन्होंने करवा चौथ पर महिलाओं के व्रत के उपलक्ष में सरकारी अवकाश घोषित किया था। बता दे कि एक साल में दो अवकाश घोषित करने की पावर कलक्टर के पास होती है। ऐसे में एक महिला ने तो सोशल मीडिया पर बकायदा पोस्ट भी वायरल कर दी। सरकारी अवकाश घोषित होने पर आंगनबाड़ी केन्द्र से जुड़ी महिलाएं, शिक्षक, महिला सफाई कार्मिक, महिला कार्मिकों और अधिकारियोें ने भी राहत की सांस ली। इधर, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर भी करवा चौथ पर अवकाश रहने से अदालतें बंद रही।

यहां कथा सुनने का करना पड़ा इंतजार

सेतिया कॉलोनी स्थित हाथी वाले श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में करवा चौथ की कथा सुनने के लिए महिलाओं को इंतजार करना पड़ा। यहां सुहागिनों की भीड़ बढ़ने पर आयोजकों ने करीब 1600 महिलाओं के अलग-अलग बीस ग्रुप बनाए। ये सुहागिन अपने-अपने घरों से पूजा की विशेष थाली में मिठाइयां, कनक, ज्योत ,फल फूल, चीनी का करवा, मिट्टी का करवा, मट्ठी, फैनी, जल से भर लोटा आदि सामग्री सजाकर कथा सुनने के लिए मंदिर पहुंची। पुजारी लक्ष्मी नारायण मिश्र शिवनारायण मिश्र ने विधि पूर्ण विशेष पूजा अर्चना करवाई।

यहां भी महिलाओं का लगा तांता

इधर, लक्कडमंडी रोड के पास इंडस्ट्रीयल एरिया में शर्मा भवन में महिलाओं ने व्रत की कथा सुनी। वहीं गीता भवन, सेतिया कॉलोनी गुरु नानक चौक के पास, वीके सिटी के पास वीके होम्स कॉलोनी, जवाहरनगर, इंदिरा कॉलोनी, पुरानी आबादी एरिया व ब्लॉक एरिया में व्रत कथा सुनने के लिए महिलाओं का तांता लगा रहा। करवा चौथ पर सुहागिनों का व्रत होने का असर कई जगह दुकानदारी पर सीधा देखने को मिला। दुर्गा मंदिर, अग्रसेननगर चौक, इंदिरा वाटिका, गोलबाजार एरिया में ज्यादातर फास्ट फूड और नमकीन पदार्थ बेचने वाली रेहडियोें पर सन्नाटा पसरा रहा। ऑनलाइन खाना मंगवाने के शौकीन लोगों ने भी ऑर्डर कम दिए। इधर, ढाबों और रेस्टाेरेंट पर भी सामान्य दिनों की तरह चहल पहल देखने को नहीं मिली।