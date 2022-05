SriGanganagar शराब तस्करों पर सरकार मेहरबान, 424 अपरा​धियों को अभयदान

श्री गंगानगर Published: May 14, 2022 11:09:35 am

- सुरेन्द्र ओझा

श्रीगंगानगर। दस लीटर शराब तस्करी के मामले में अपरा धियों को अब राज्य सरकार अभयदान देने जा रही हैं। कोर्ट की नजर में इन अपरा धियों को भले ही पुलिस और आबकारी विभाग ने भागदौड़ करते हुए काबू किया हो लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इन अपरा धियों को अभयदान देने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में पहली बार अपराध करने की वजह बताकर छूट का आधार तय किया हैं।Government is kind to liquor smugglers, granting relief to 424 criminals

इससे कानूनीविदों के अलावा पुलिस व आबकारी विभाग के अफसरों को हैरानगी भी हुई हैं। श्रीगंगानगर जिले में दस लीटर शराब तस्करी के आरोप में 424 अपराधियों के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने मामले दर्ज कर वि भिन्न अदालतों में चालान पेश किए थे। लेकिन सरकार के गृह विभाग ने ऐसे अपरा धियों को पहली बार अपराध की श्रेणी का बताकर उनको अभयदान देने के आदेश जारी किए है। इस आदेश में यह साफ साफ कहा गया है कि दस लीटर शराब तस्करी और पहली बार अपराध से जुड़े अभियुक्तों के खिलाफ सरकार अभियोजन पक्ष नहीं रखेगी। यानि इन केसों को सरकार वापस ले रही है। पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है। आबकारी अधिनियम में शराब तस्करी में तीन साल कारावास व बीस हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान हैं। लेकिन सरकार के इस अभयदान से अपराधियों को राहत मिलने के आसार हैं।

राजस्थान सरकर के गृह एवं विधि विभाग के शासन सचिव चंचल मिश्रा की ओर से पत्र क्रमांक: प 13-246-गृह-10-दिनांक 12 मई 2022 अंकित कर आदेश जारी किया है। इस आदेश में बताया कि राजस्थान आबकारी अधिनियम में अधिकतम दस लीटर शराब बरामद के ऐसे प्रकरण जिनमें 31 मार्च 22 तक न्यायालय में आरोप पत्र पेश किए जा चुके और अभियुक्त का आबकारी अधिनियम में कारित प्रथम अपराध है , को राज्य सरकार विचारोपरान्त न्यायालय से वापस लिए जाने के लिए आदेशित करती है।

इस बीच, जिला आबकारी अधिकारी डा.नरेन्द्र कुमार थोरी ने बताया कि राज्य सरकार के गृह विभाग ने दस लीटर शराब बेचने या रखने वाले प्रकरणाों से संबंध में सूचना मांगी थी। इस संबंध में जिले में ऐसे 424 प्रकरणों का आंक़ड़ा जुटाकर भिजवाया गया हैं। यह सही है कि सरकार ऐसे छोटे प्रकरणों को विड्रा कर रही हैं।

उधर, सहायक निदेशक अभियोजन महेश दाधिच का कहना है कि ऐसे छोटे प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अदालतो में ऐसे छोटे प्रकरणों को सरकार विड्रा करती है तो बोझ कम होगा। इस संबंध में सरकार का आदेश जारी हो चुका है। अलग अलग अदालतों में विचाराधीन इन प्रकरणों की डाटा संग्रहित किया जा रहा हैं। पढ़ना जारी रखे

