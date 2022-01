सरकार मेहरबान: आइएएस पति-पत्नी संभालेंगे चार जिलों की कमान

Government kind: IAS husband and wife will take command of four districts-श्रीगंगानगर, चूरू, भीलवाड़ा और झालावाड़ में पति-पत्नी लगाए कलक्टर

श्री गंगानगर Published: January 18, 2022 03:02:04 pm

श्रीगंगानगर. राज्य सरकार ने रविवार रात जारी की गई सूची में दो दपंतियों पर मेहरबानी दिखाई हैं। इन दोनों दपंतियों को प्रदेश के चार जिलों की कमान सौंपते हुए जिला कलक्टर पर तैनात करने के आदेश किए हैं।

सरकार मेहरबान: आइएएस पति-पत्नी संभालेंगे चार जिलों की कमान

बीकानेर संभाग में श्रीगंगानगर में रुक्मिणी रियार को और उनके पति सिद्धार्थ सिहाग को चूरू का जिला कलक्टर बनाया हैं। वहीं आईएएस आशीष मोदी को भीलवाड़ा और उनकी पत्नी डॉक्टर भारती दीक्षित को झालावाड़ कलक्टर लगाया हैं। आईएएस रुक्मिणी मूल रूप से चंडीगढ़ की रहने वाली हैं।

वे पहले हाड़ौती संभाग में बूंदी की कलक्टर भी रह चुकी है और मौजूदा समय में जयपुर रीको में कार्यरत हैं। उनके पति सिहाग उदयपुर में सीईओ, नगर निगम में कमीशनर और झालावाड़ के कलक्टर रह चुके हैँ। सिहाग मूल रूप से हरियाणा के हिसार के छोटे से गांव सिवानी बोलान के है और उनकी पूरी पढ़ाई पंचकुला में हुई।

रियार और सिहाग दोनों स्वअध्ययनरत के बलबूते पर आईएएस बने हैं, कोचिंग नहीं ली। दोनों के लिए उनके मूल निवास से सटे जिलों में पदस्थापित किया गया है। रियार पंजाब से हैं तो श्रीगंगानगर जिले से पंजाब की दूरी महज छह किमी हैं। वहीं सिहाग हरियाणा के है तो चूरू भी हरियाणा से सटा हुआ है।

इधर, वर्ष 2014 के बैंच के आईएएस आशीष मोदी को भीलवाडा कलक्टर के रूप में कमान दी गई हैं। वे पहले जैसलमेर में कलक्टर रह चुके हैं। मूल रूप से मुम्बई के रहने वाले मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है।

मोदी की पत्नी डा. भारती दीक्षित एमबीबीएस है और दिल्ली की रहनी वाली है। डा.भारती दीक्षित को भी सरकार ने झालवाड़ कलक्टर की जिम्मेदारी दी हैं। इससे पहले बीकानेर संभाग मे आईएएस किरण सोनी गुप्ता और मधुकर गुप्ता भी उच्च पदों पर रहे थे। किरण सोनी गुप्ता श्रीगंगानगर कलक्टर रही तो उनके पति मधुकर गुप्ता तब बीकानेर के संभागीय आयुक्त थे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें