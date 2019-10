सरकारी की उदासीनता, निजी पर ऐतबार

Government procurement of cotton has not started: नरमे की सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई। इस वजह से मण्डी में किसानों को व्यापारियों के यहां नरमे का बेचान किया जा रहा है। मण्डी में नरमे के भाव पांच हजार से भी नीचे आ गए हैं। भाव कम होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।