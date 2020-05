लॉक डाउन में पंजाब बॉर्डर पर फंसा दूल्हा, छह घंटे बाद दूल्हन ने प्रशासन से मांगी अनुमति फिर मिली एंट्री

Groom stuck on Punjab border in lock down- मलोट से आए दूल्हे को बिना परमिशन राजस्थान में एंट्री नहीं होने पर दुल्हन ने कलक्टर से ली अनुमति फिर आई बारात.