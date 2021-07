आयुक्त मिले नहीं तो दुकानदारों ने कार पर चस्पा दिया ज्ञापन

Half the term of the government completed, yet the chair is vacant- बाजार एरिया में अतिक्रमण हटाने के नाम पर घुड़की देना बंद करे नगर परिषद प्रशासन.