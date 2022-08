#janmashtami 2022: SriGanganagar यहां होते हैं भगवान श्रीकृष्ण के विराट रूप के दर्शन

Janmashtmi 2022: Here is the vision of Lord Shri Krishna's vast form- जिला मुख्यालय पर 64 साल पहले हुआ था गीता भवन मंदिर का निर्माण

श्री गंगानगर Published: August 19, 2022 12:49:59 pm





गीता भवन के मैनेजर नरेश जैन ने बताया कि इस भवन का निर्माण करीब 64 साल पहले सेठ रूघलाल, ठंडुराम और मनोहर लाल जैन ने कराया गया था। यह मंदिर और भवन वर्ष 1951 में बनकर तैयार हो गया। इस मंदिर में 28 कमरे और 28 दुकानें है। कमरों में संत और जैन मुनियों के ठहरने की व्यवस्था निशुल्क है। किसी वैवाहिक या अन्य कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी गई, अब तक यह पंरपरा चल रही है। भवन का निर्माण करने वाला पूरा परिवार अब चेन्नई जा चुका है। अब उनके रिश्तेदार भवन की देखभाल करते है।

जैन परिवार के तीनों सदस्यों ने लक्कड़मंडी रोड के पास ही इंडस्टि्रयल एरिया में बर्फ, दाल और कॉटन की फैक्टि्रयां संचालित करते थे। वर्ष 1946 में जब महंत गणेशानंद महाराज आए तो उन्होंने इन तीनों से भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की। यह कहते ही तीनों ने निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस भवन के कमरों में संत और जैन मुनियों के ठहरने की व्यवस्था निशुल्क है। किसी वैवाहिक या अन्य कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी गई, अब तक यह पंरपरा चल रही है। भवन का निर्माण करने वाला पूरा परिवार अब चेन्नई जा चुका है। अब उनके रिश्तेदार भवन की देखभाल करते है।

सुरेंद्र ओझा Janmashtmi 2022 श्रीगंगानगर. कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के पहले भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तब अर्जुन ने इच्छा प्रकट की कि वह प्रभु का विराट रूप देखना चाहते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करवाए थे। भगवान श्रीकृष्ण के इसी विराट रूप की आदमकद प्रतिमा लक्कड़ मंडी रोड पर गीता भवन में स्थापित की हुई है। करीब 64 साल पहले बीरबल चौक के पास इस मंदिर निर्माण के समय एक्सक्वेटर मशीनें भी नहीं थी। मंदिर में लगा पत्थर भी नागौर और अजमेर से मंगवाया गया। मंदिर में मार्बल के दानों से बने पिल्लर इटली से विशेष ऑर्डर से मंगवाकर लगाए गए। विक्रम संवत 2015 में रामनवमी पर इस मंदिर की विधिवत स्थापना कराई गई। मंदिर के भवन का नाम भगवद् गीता के नाम पर गीता भवन पर रखा गया था, इस कारण भगवद् गीता के 700 श्लोक मंदिर की चारों दीवारों पर पत्थरों पर अंकित करवाए गए गए हैं। एक एक श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन की चित्रकारी भी रंगीन पत्थरों से कराई गई हैगीता भवन के मैनेजर नरेश जैन ने बताया कि इस भवन का निर्माण करीब 64 साल पहले सेठ रूघलाल, ठंडुराम और मनोहर लाल जैन ने कराया गया था। यह मंदिर और भवन वर्ष 1951 में बनकर तैयार हो गया। इस मंदिर में 28 कमरे और 28 दुकानें है। कमरों में संत और जैन मुनियों के ठहरने की व्यवस्था निशुल्क है। किसी वैवाहिक या अन्य कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी गई, अब तक यह पंरपरा चल रही है। भवन का निर्माण करने वाला पूरा परिवार अब चेन्नई जा चुका है। अब उनके रिश्तेदार भवन की देखभाल करते है।जैन परिवार के तीनों सदस्यों ने लक्कड़मंडी रोड के पास ही इंडस्टि्रयल एरिया में बर्फ, दाल और कॉटन की फैक्टि्रयां संचालित करते थे। वर्ष 1946 में जब महंत गणेशानंद महाराज आए तो उन्होंने इन तीनों से भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की। यह कहते ही तीनों ने निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस भवन के कमरों में संत और जैन मुनियों के ठहरने की व्यवस्था निशुल्क है। किसी वैवाहिक या अन्य कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी गई, अब तक यह पंरपरा चल रही है। भवन का निर्माण करने वाला पूरा परिवार अब चेन्नई जा चुका है। अब उनके रिश्तेदार भवन की देखभाल करते है।मंदिर के पुजारी भागीरथ सारस्वत वर्ष 1970 में आए थे। भारत-पाक युद्ध का दौर भी इस पुजारी ने देखा था। वे बताते हैं कि हर साल जन्माष्टमी पर्व मंदिर परिसर में धूमधाम से मनाया जाता है। भीड़ को देखते हुए लक्कड़मंडी के साथ साथ सब्जी मंडी की ओर से गली में दूसरा गेट खोल दिया जाता है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो। मंदिर परिसर में विभिन्न प्रकार के कान्हा के रूप धरे बच्चे सचेतन झांकी सजाते है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में दादी राणी सती, शिव दरबार, बालाजी महाराज सहित कई देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। पुजारी विष्णु शर्मा का कहना है कि मंदिर में हर साल सावन माह में शिवभोले को रिझाने के लिए रूद्राभिषेक कराया जाता है। इसके अलावा रोजाना शाम पांच बजे से सात बजे महिलाओं का संकीर्तन होता है।

