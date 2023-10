हाईकोर्ट का दो टूक, साठ दिन में सरकार करें कानून की पालना

श्री गंगानगरPublished: Oct 26, 2023 12:28:55 am Submitted by: surender ojha

High Court bluntly says, government should follow the law within sixty days- आरटीई में प्रवेशित दो बच्चियों से फीस वसूली करने का मामला

हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान दिया निर्देश

शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रवेशित दो बच्चियों से मोटी फीस वसूलने के विवाद में अभिभावक ने हाईकोर्ट की शरण ली। इस याचिका का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस डा.पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने राज्य सरकार से आगामी दो माह के भीतर शिक्षा के अधिकार कानून के तहत पालना कराने के निर्देश दिए है। इस अभिभावक ने इस याचिका में यह पहलू उठाया कि आरटीई के तहत कक्षा एक से आठ तक निशुल्क अध्ययनरत बालकों की कक्षा 9 से 12 तक निरतंर शिक्षा जारी रखने और इसके लिए उनकी फीस पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार ने 21 मार्च 22 को इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना से यह फीस का व्यय वहन करने की घोषणा की थी। लेकिन स्कूल संचालक ने दोनों बालिकाओं से फीस वसूली के लिए नोटिस दिया। इस संबंध में अभिभावक पुरानी आबादी लेबर कॉलोनी निवासी दलीप कुमार स्वामी ने राजस्थान संपर्क पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कलक्टर को शिकायत करते हुए पूरे मामले से अवगत कराया। लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो उसने हाईकोर्ट में राज्य के शासन सचिव शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी और निजी स्कूल के प्रिंसीपल को पक्षकार बनाते हुए याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता स्वामी का कहना है कि इस मामले को लेकर वे कई दिनों तक जिला शिक्षा अधिकारी के पास चक्कर काटता रहा। लेकिन करीब एक महीने से इस मामले में अपनी िस्थति साफ नहीं की। हालांकि इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय गिरजेश कांत शर्मा ने प्रारभिंक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था। इसमें बताया गया कि फरियादी स्वामी की दो भतिजियों अंजलि स्वामी व एकता स्वामी आरटीई के तहत निजी स्कूल में अध्ययरत हैं लेकिन स्कूल संचालक कक्षा नवीं में अध्यनरत बालिका के अभिभावक से साढ़े 44 हजार रुपए फीस वसूल करने पर अड़े हुए है जबकि सरकार के नियम कायदों के अनुरुप निर्धारित यूनिट कॉस्ट पर दस प्रतिशत लेने का नियम हैं।