विवादित प्रश्नों का निस्तारण किए बिना परिणाम जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

High court seeks answers on release of results without disposing of controversial questions- पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड तृतीय भर्ती 2018 मामला, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी