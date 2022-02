आंगनबाड़ी केन्द्र के अधीन नहीं रहेगी आशा

Hope will not remain under Anganwadi center- जिले की 1749 आशा सहयोगिनों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को समायोजित करने की लगी मुहर

श्री गंगानगर Updated: February 20, 2022 12:04:26 am

श्रीगंगानगर. गर्भवती और धात्री महिलाओं के अलावा नन्हें मुन्हें बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित रिपोर्ट और टीकाकरण के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति प्रचार प्रसार करने के लिए जिले में नियुक्त 1749 आशा सहयोगिनों को अब आंगनबाड़ी केन्द्रों के अधीन काम करने की जरुरत नहीं रहेगी।

राज्य सरकार ने इन आशाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन लाने पर मुहर लगा दी हैं। पहले दोनों विभागों का कार्य कराया जाता था लेकिन मानदेय देने पर दोनों महकमें अपनी तंगी का अंगूठा दिखा देते।

लेकिन अब राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम जैसी फील्ड में काम करने वाली इन आशा सहयोगिनों को अपने अधीन लाने के लिए मसौदे पर मुहर लगा दी हैं। इस संबंध में जल्द ही अल्प मानदेय प्राप्त कर रही आशा सहयोगिनियों के लिए नई गाइड लाइन जारी हो सकेगी।

आशा सहयोगिनों की ओर से गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव कराना, 0 से 16 साल तक के बच्चों का टीकाकरण पूरा करवाना, परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करना और नसबंदी करवाना, शिक्षा के प्रति प्रचार प्रसार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर कार्य करना, बच्चों के कुपोषण पर भी कार्य करना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना और समय-समय पर उनकी जांच करवाना, नशा मुक्ति और एनीमिया मुक्त कार्य, भामाशाह और चिरंजीवी योजना के प्रति लोगों को जागरूक करना, पोषाहार वितरण में सहयोग आदि काम हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत इन सहयोगिनों को सुविधा ऊंट के मुंह में जीरा है। टीकाकरण और महिला की डिलीवरी के एवज में न्यूनतम राशि करीब डेढ़ सौ रुपए मिलते हैं।

वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग से हर माह 2950 रुपए मानदेय मिलता हैं। जबकि मनरेगा श्रमिक की दिहाड़ी रोजाना 211 रुपए दी जा रही हैं। आशा सहयोगिनों की माने तो अब सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, मनरेगा के मेट, सरकारी स्कूल के संस्था प्रधान की ओर से मौखिक आदेश पर सर्वे कराया जाता है।

इसका कोई हिसाब किताब नहीं हैं। आशा सहयोगिन संघ के जिलाध्यक्ष सीता स्वामी का कहना है कि एकीकरण होने से कुछ राहत मिली हैं। लेकिन सरकार अब सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत यशोदा की तर्ज पर मानदेय करने का साहस भी जुटाएं ताकि आशा सहयोगिनों की दशा सुधर सके। राज्य के बजट से काफी उम्मीदें हैं।

सरपंच और मनरेगा में लगे पंचायत सहायक जैसे कार्मिक या जनप्रतिनिधियों के मौखिक आदेश देकर बार बार सर्वे के लिए दबाव बनाते है, ऐसे मौखिक आदेशों से छुटकारा भी मिले। इधर, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक विजय कुमार का मानना है कि आशा सहयोगिनों को अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन किया जा रहा है।

पहले भी सहयोगिन स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में काम कर रही थी। इससे ज्यादा कोई बदलाव नहीं होगा। अभी पूरी गाइड लाइन नहीं आई हैं। नई गाइड लाइन के बाद ही कामकाज का क्षेत्र बदल सकेगा।

