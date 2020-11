होटल केएलएम में अधिक भीड़ मिली तो ठोका 25 हजार रुपए का जुर्माना

Hotel KLM gets more crowds, then fined 25 thousand rupees- श्रीगंगानगर में चार मैरिज पैलेसों में उड़ रही थी गाइड लाइन की धज्जियां.