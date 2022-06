SriGanganagar हाउसफुल: जिला चिकित्सालय में बैड खाली नहीं, हांफने लगी व्यवस्था

श्री गंगानगर Published: June 02, 2022 12:05:44 am

श्रीगंगानगर। इलाके में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा हैं। इस गर्मी के कारण रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रक्तचाप से लेकर ह्रदय रोग से ग्रस्ति रोगियों को मजबूरन भर्ती करना पड़ रहा हैं। जिला मुख्यालय पर िस्थत राजकीय जिला चिकित्सालय के ओपीडी में रोगियों की भीड़ लगाातार बढ़ रही हैं। वहीं भर्ती रोगियों के लिए इस अस्पताल में हाउसफुल जैसी िस्थति हो गई है।

करीब दो माह पहले मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हुई है, इससे राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती रोगियों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। इस चिकित्सालय में उपचार के दौरान रोगी और चिकित्सक के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी, यह विवाद इतना बढ़ा कि दो घंटे कामकाज ठप हो गया था। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से चिकित्सकों ने फिर से कामकाज शुरू कर दिया। रोगियों की संख्या बढ़ने के कारण मौजूदा व्यवस्था हांफने लगी है। इस चिकित्सालय में कुल 370 बैड है जबकि मंगलवार रात बारह बजे तक वहां 417 रोगी भर्ती थे। रोगियों के भर्ती होने का सिलसिला बुधवार रात तक जारी रहा। इस चिकित्सालय में संसाधनों की जरुरत अधिक पड़ने लगी है। बैड की संख्या से कई ज्यादा रोगी भती पड़े है। यह सिलसिला इस गर्मी के सीजन में अधिक है। इधर, उपनियंत्रक डा.संजय शर्मा ने बताया कि व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। जरुरत पड़ने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। कम पड़ गए बैड वार्ड का नाम निर्धारित बैड भर्ती रोगी आर्थो मेल 26 16 आर्थो फिमेल 13 4 एमटीसी 10 04 शिशु वार्ड 22 08 नर्सरी वार्ड 12 14 जननी वार्ड 58 113 मेल मेडिकल ए 26 27 मेल मेडिकल बी 26 14 फिमेल मेडिकल ए 26 21 फिमेल मेडिकल बी 13 18 कैदी वार्ड 12 07 आईसीयू 12 12 मेल सर्जिकल 32 29 फिमेल सर्जिकल 26 26 बुजुर्गो का वार्ड 10 10 बर्न वार्ड 12 00 कैंसर वार्ड 04 04 आई वार्ड 20 36 कोटेज 00 30 कुल योग 370 417 पढ़ना जारी रखे

