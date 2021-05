यह कैसा सर्वे: बिना मास्क और सैनेटाइजर से डोर टू डोर सर्वे

How is this survey: door to door survey with no mask and sanitizer- श्रीगंगानगर में बनी कोर कमेटी में आशा सहयोगिन और कार्यकर्ताओं की लगाई डयूटियां.