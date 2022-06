SriGanganagar यह कैसा उपचार: इंसानों को उपचार फ्री और बेजुबानों का महंगा

श्री गंगानगर Published: June 12, 2022 11:24:26 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर। एक ओर राज्य सरकार निरोगी राजस्थान का ढिढ़ोंरा पीट कर प्रदेशवासियों को सरकारी अस्पतालों में निशुल्क जांच और दवा से मुफ्त का उपचार करने का दावा कर रही है। वहीं बेजुबान जानवरों के उपचार के लिए अब शुल्क में इजाफा कर दिया है। पशुओं के पंजीकरण शुल्क में बढ़ोत्तरी कर दी हैं। इसके साथ साथ बधियाकरण और सर्जरी के लिए भी पशुपालकों को अब जेब ढीली करनी होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में पशुओं के इलाज पर पुराने शुल्कों को बढ़ा दिया है। तथा कई नए शुल्क भी शुरू कर दिए है।

इससे पशुपालकों पर अतिरिक्त भार बढ़ गया है। पशुओं को ओपीडी पर्ची दो रुपए से बढ़ाकर पांच रुपए किया है। पहली बार माइनर सर्जरी के बीस रुपए और मेजर सर्जरी के पचास रुपए का नया शुल्क लागू कर दिया है। पशुओं को लगने वाले टीकों की दरें भी ढाई गुना तक बढ़ाई है। एक्सरे व सोनोग्राफी जैसी जांच अब निशुल्क की बजाय शुल्क सहित करना होगी। अब तक पशुओं का उपचार कराने पर पंजीकरण शुल्क महज दो रुपए का वसूला जा रहा था, जो एक अप्रेल से पांच रुपए कर दिया है। टीकाकरण परिसेवा शुल्क केवल पचास पैसे लगते तो उसे भी बढ़ाकर एक रुपया कर दिया है। इसी प्रकार छोटे पशुओं की मेजर सर्जरी पर बीस रुपए और बड़े पशुओं की मेजर सर्जरी पर पचास रुपए खर्च करने होगे। एक्सरे व सोनोग्राफी निशुल्क की बजाय पचास रुपए का शुल्क अदा करने से सुविधा मिलेगी। जिला पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डा.रामवीर शर्मा का कहना है कि राज्य के वार्षिक बजट की घोषणा के दौरान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी का गठन किया गया है। इस सोसायटी के लिए राज्य सरकार ने पशु चिकित्सालयों से होने वाली आय का कुछ हिस्सा सोसायटी में जमा करने का नियम बनाया है। ऐसे में इस सोसायटी में कोष एकत्रित करने के लिए उपचार शुल्क में वृद्धि की गई है। पहले पंजीकरण शुल्क के लिए दो रुपए लगते थे जो सीधे सरकार के कोष में जमा होते। अब सोसायटी गठित होने के कारण सोसायटी का फंड अलग से संग्रहित करना होगा। ऐसे में पंजीयन शुल्क पांच रुपए करने से दो रुपए सरकार के खाते में और शेष तीन रुपए सोसायटी कोष में जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

----------- इसके लिए अब देना होगा शुल्क

उपचार का नाम नया शुल्क मेजर सर्जरी बड़े पशु 50 रुपए

मेजर सर्जरी छोटे पशु 20 रुपए सर्जरी श्वान या बिल्लीवंश 50 रुपए

माइनर सर्जरी बड़े पशु 20 रुपए बधियाकरण बड़े पशु 10 रुपए

बधियाकरण छोटे पशु 05 रुपए एक्सरे सभी पशु 50 रुपए

सोनोग्राफी सभी पशु 50 रुपए प्रयोगशाला जांच सभी पशु 5 रुपए

---------- इंसानों का इलाज फ्री

सुविधा का नाम पहले अब ओपीडी शुल्क दस रुपए निशुल्क

भर्ती शुल्क तीस रुपए निशुल्क सिटी स्कैन 1100 रुपए निशुल्क

ब्लैड जांच साठ रुपए निशुल्क पढ़ना जारी रखे

