टिड्डियों का झुंड कस्बे के ऊपर से गुजरा तो लोग रह गए हक्के-बक्के

If a bunch of locusts passed over the town...क्षेत्र में गुरुवार शाम करीब चार बजे टिड्डियों का झुंड कस्बे के ऊपर से गुजरा तो इसे देखने के लिए लोग घरों और दुकानों से सडक़ों पर निकल आए।