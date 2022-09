SriGanganagar होती परीक्षा तो खुलती पोल, कई अफसरों की गिरती गाज

If the examination was to open, many officers would be blamed- जीएसटी कानून के अपडेट और कम्प्यूटर ज्ञान की परीक्षा टली

श्री गंगानगर Published: September 03, 2022 05:55:33 pm

श्रीगंगानगर। वाणिज्यिक कर विभाग में बरसों से जमे अधिकारियों को जीएसटी कानून के अपडेट नियम कायदों और कम्प्यूटर ज्ञान की परीक्षा के लिए कवायद शुरू हुई लेकिन तीन पहले ही राज्य सरकार ने इस परीक्षा के आदेश को वापस ले लिया। इस परीक्षा में करदाताओं से सीधा संपर्क में रहने वाले अधिकारियों सीटीओ, एसीटीओ एवं जेसीटीओ को अनिवार्य रूप से शामिल होना था। लेकिन जीएसटी कानून एवं कम्प्यूटर में फिसड्डी रहने पर इस परीक्षा को लेकर अधिकारियों में बेचैनी बढ़ गई थी। वाणिज्यिक कर विभाग छह सितंबर को विभागीय परीक्षा आयोजित करने के आदेश जारी किए थे। जिले में आठ सीटीओ और 18 एसीटीओ कार्यरत है। पहली बार विभागीय यह परीक्षा जोनल कार्यालय स्तर पर होनी थी। लेकिन अब इसे टाल दिया गया है।

इधर, प्रदेश मुख्यालय को शिकायत मिली थी कि कर-दाताओं के सीधा संपर्क में रहने वाले अधिकारियों में ज्यादातर को न तो जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी है और न ही कम्प्यूटर का ज्ञान। सरकार की मंशा के अनुरुप राजस्व वसूली में तेजी लाने और लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी लाना था। इस संबंध में कई अधिकारियों की शिकायतें भी पीड़ितों ने विभाग में की। यहां तक कि कई दिनों तक सीटीओ और एसीटीओ की ओर विभाग को उतना राजस्व नहीं दिया जितना मुख्यालय के निर्देश थे। ऐसे में उच्चाधिकारियों ने इन अधिकारियों की पात्रता व जीएसटी कानून के प्रति समझ को परखने के लिए विभागीय स्तर पर परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया। मुख्यालय स्तर पर ही परीक्षा की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें सीटीओ, एसीटी एवं जेसीटीओ के बाद विभाग के अन्य कार्मिकों की भी परीक्षा होनी थी। विभागीय से सेवानिवृत्त हो चुके कई अधिकारियों का कहना था कि लंबे समय से अधिकारियों को न केवल सरकार भारी-भरकम वेतन दे रही है, बल्कि यथासमय इनकी विभागीय पदोन्नति के साथ वेतन बढ़ोत्तरी भी करती है। इसके बाद भी यह अधिकारी अब भी पुराने ढर्रे पर काम करते रहे।

जीएसटी की बारीकियां समझने व उसके अनुसार कार्रवाई करने में कंजूसी भी दिखाई गई। इसके चलते विभाग के लिए विकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। जीएसटी बड़े उद्योगपतियों व व्यवसायियों से लेकर आम दुकानदारों तक के लिए अबूझ पहेली बन गया। स्थिति का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से गत सालों में कोई बड़ी कार्रवाई या सर्वे करने की जगह छोटी-मोटी कार्रवाइयां कर खानापूर्ति करने का काम किया गया। इसमें भी एक दर्जन से ज्यादा प्रकरण अभी लंबित की सूची में हैं। पंजाब से रोजाना बिना टैक्स माल इलाके में आ रहा है। लेकिन अफसरों ने कार्रवाई करने की बजाय चुप्पी साध ली।

इस बीच, जीएसटी के एडिशनल कमीशनर राजेन्द्र सिंह ने राजस्थान पत्रिका से बातचीत में बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से छह सितंबर को विभागीय परीक्षा आयोजित तय की थी लेकिन मुख्यालय ने यह परीक्षा अब स्थगित कर दी है। इस परीक्षा में सीटीओ, एसीटीओ एवं जेसीटीओ को परीक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब इस परीक्षा के स्थगित होने की सूचना मिली है। आगामी दिनों में इस परीक्षा के आयोजन की संभावना है।

SriGanganagar होती परीक्षा तो खुलती पोल, कई अफसरों की गिरती गाज,SriGanganagar होती परीक्षा तो खुलती पोल, कई अफसरों की गिरती गाज

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें