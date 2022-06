SriGanganagar भारत माता चौक की अनदेखी: कहां गई देशभक्ति और कहां गए देशभक्त

Ignoring Bharat Mata Chowk: Where did the patriotism go and where did the patriots go- भारतीय सेना की पहचान टैंक का फाउण्डेशन धंसा, भारत माता की मूर्ति भी खंडित

श्री गंगानगर Published: June 19, 2022 10:51:42 pm

श्रीगंगानगर. शहर के ह्रदय स्थल कहे जाने वाले सुखाडिय़ा सर्किल भारत माता चौक की अनदेखी हो गई है। भारत माता के जयघोष लगाने वालों ने कभी इस चौक की बिगड़ी हालत को सुधारने का प्रयास ही नहीं किया। इस चौक पर भारत-पाकिस्तान के बीच हुए 1971 युद्ध में भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक पेटागन टैंक का फाउण्डेशन धंसने लगा है।

वहीं भारत माता चौक की मूर्ति भी खंडित हो चुकी है। इस मूर्ति को बदलने की मांग कई संगठनों ने कलक्ट्रेट तक पहुंचाई भी लेकिन एक्शन एक कदम नहीं हुआ। यही स्थिति एक सौ फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की है। आंधी चलते ही इस ध्वज का कपड़ा फट जाता है। इसे बदलने के लिए करीब दो सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता है। पिछले चौबीस घंंटे पहले मौसम खराब होने पर इस ध्वज को उतरवा लिया गया था, अब वहां सिर्फ पोल दिखाई दे रहा है। इस चौक पर दो फव्वारे सिस्टम भी लगे हुए है, लेकिन दोनों ही खराब पड़े है। इन फव्वारों के लिए पानी कनैक्शन चौक की बजाय आसपास रेहड़ी वालों के लिए पानी भरने का जरिया बन गया है। जिला प्रशासन और नगर परिषद की अनदेखी से यह फाउण्डेशन इतना इतना अधिक जर्जर हो चुका है कि टैंक कभी भी गिर सकता है। साठ टन वजनी वाले इस टैंक को तत्कालीन जिला कलक्टर पीसी किशन के आदेश पर जिला परिषद की चारदीवारी से निकालकर सुखाडिय़ा सर्किल भारत माता चौक पर स्थापित कराया था लेकिन देशभक्ति की दुहाई देने वाले जिम्मेदार इस चौक की बिगड़ी तस्वीर को संवारने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। विभिन्न मांगों या हादसों या घटनाओं पर अफसोस जताने या विरोध प्रदर्शन का स्थल बनकर रह गया है। जिम्मेदार अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने इस टैंक फाउण्डेशन की सुध लेने की बजाय चंद वोट वोटरों के कहने पर कॉमर्शियल मार्केट या संस्थाओं में लाखों रुपए का बजट फूंक दिया। जिला प्रशासन ने शहर के सौन्दर्यीकरण की हर माह होने वाली बैठकों में चर्चा जरूर की लेकिन स्थिति में बदलाव नहीं किया। इस टैंक स्थल को आमजन से दूर रखा है। इस टैंक पर चढक़र या पास जाकर सेल्फी करने का सीधा और सरल रास्ता तक नहीं बनाया। हालांकि भारतीय सेना ने इस टैंक पर आकर रंग रोगन जरूर कराया था लेकिन नगर परिषद प्रशासन ने इसकी नियमित साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया। टैंक का फाउण्डेशन उखड़ चुका है। इस कारण टैंक अपने स्थान से करीब पांच इंच नीचे तक होने लगा है। यही सिलसिला जारी रहा तो यह फाउण्डेशन कभी भी धराशायी हो सकता है। टैंक स्थल के नीचे पीपली उगने लगी है। जर्जर अवस्था देख अब लोग पास जाने से कतराने लगे है। इस टैँक को तत्कालीन जिला कलक्टर पीसी किशन के प्रयासों से जिला परिषद की चारदीवारी से निकालकर शहर के ह्रदय स्थल भारत माता चौक पर स्थापित करवाया था। आनन फानन में नगर परिषद की टीम ने इस टैँक को जिला परिषद से भारत माता चौक पर लाने के लिए तब छह जेसीबी मशीनों और चार क्रेनों का इस्तेमाल किया था। हाथों हाथ चबूतरा भी बनाया गया ताकि इस पर टैँक को स्थापित किया जा सके। लेकिन गुणवत्ताहीन निर्माण से फाउण्डेशन जर्जर होने लगा है। तत्कालीन कलक्टर ने इस पेटागन टैँक के चारों ओर शिला पटिटका बनवाकर उस पर भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की वीरता की गाथा का लेख छपवाना चाहते थे लेकिन उनके तबादले के बाद यह प्रस्ताव कागजों तक सीमित रह गया।

इस टैँक को जिला प्रशासन को सौंपने के दौरान बकायदा पत्थर की शिलापट्टिका बनवाई गई थी। भारत-पाक युद्ध 1971 में विजित पाकिस्तानी टैँक को तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां को श्रीगंगानगर शहर के लिए लेफ्टीनेन्ट जनरल टी.एन. रैना द्वारा समर्पित किया गया। इसमें तिथि 10 जुलाई 1972 अंकित किया गया। यह शिला पट्टिका जिला परिषद परिसर के कबाड़ में रखी गई। इस टैंक को शिफ्ट किया गया, तब भी यह पट्टिका नहीं लगाई। पढ़ना जारी रखे

