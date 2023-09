आरक्षित सीटों पर समाज की अनदेखी बर्दाश्त नहीं

श्री गंगानगरPublished: Sep 03, 2023 11:03:19 pm Submitted by: surender ojha

Ignoring society on reserved seats cannot be tolerated- नायक समाज का प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित

श्रीगंगानगर। अखिल भारतीय युवा नायक महासभा के प्रदेशाध्यक्ष सुशील नायक का कहना है कि बीकानेर संभाग में आरक्षित सीटों पर समाज की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाज में राजनीतिक चेतना लाने के लिए जरूरत पड़ी तो आजाद उम्मीदवार उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नायक यहां रविवार को गगन पथ पर िस्थत अमरपैलेस में नायक समाज की प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब बदलते परिवेश में समाज को एकजुट होने की जरूरत हैं। इससे पहले रायसिंहनगर के पूर्व विधायक सोहन नायक और अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त तहसीलदार मदनलाल लौहारा ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाडि़यों को सम्मानित किया।इस मौके पर कोटा के पूर्व जिला प्रमुख गोविन्द सिंह परमार, अनूपगढ़ पंचायत समिति प्रधान राधादेवी, सिंधू फाउडेंशन के कुलदीप नायक, पिलानी नगर पालिका चेयरमैन हीरालाल नायक, हनुमानगढ़ कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यख रामेश्वरलाल चांवरिया, आयोजन कमेटी के जगदीश नायक, लालचंद नायक, नंदू नायक, दीपक दुपंंगा, संदीप, दीपक पठानवाला, गोगादेवी नायक आदि ने भी विचार व्यक्त किए।