सडक़ निर्माण तक अवैध टोल वसूली हो बंद, करेंगे आंदोलन

सडक़ निर्माण तक अवैध टोल वसूली हो बंद, करेंगे आंदोलन

जनता मोर्चा के संयोजक ओम राजपुरोहित के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने एसडीएम मनोज कुमार मीणा को ज्ञापन देकर राजियासर के पास टोल नाका पर अवैध टोल वसूली का आरोप लगाते हुए टोल नाका बंद करने की मांग की है।