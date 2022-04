SriGanganagar चार साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने पर पांच साल की कैद

श्री गंगानगर Published: April 14, 2022 01:00:42 pm

श्रीगंगानगर। इलाके में तीन साल पहले महज चार साल की मासूस बालिका से छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत ने एक दोषी को पांच साल कठोर कारावास व साढ़े आठ हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। Imprisonment for five years for molesting a four-year-old girlयह पीडि़ता इस आरोपी को अंक्ल पुकारती थी। घटना के बाद पुलिस की पूछताछ के दौरान इस पीडि़ता ने आरोपी को गंदे अंक्ल को कहकर अपना गुस्से का इजहार किया था। The incident happened three years ago, the POCSO court ruledयह निर्णय पोक्सो प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट पोक्सो कोर्ट संख्या दो के स्पेशल जज अरुण कुमार अग्रवाल द्वितीय ने सुनाया। Imprisonment for five years for molesting a four-year-old girl

विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर ने बताया कि पीडि़ता की नानी ने 10 मार्च 19 को महिला थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उसकी चार साल की दोहती उसके पास रहती है। उसके घर पर मनोज उर्फ मोनू का आना जाना था। दोपहर में जब उसकी दोहती खेल रही थी कि मोनू उसे टॉफी खिलाने के बहाने अपने घर की छत पर ले गया और उसकी लज्जाभंग की। जब शाम सात बजे वापस लौटी तो उसके पेट में दर्द होने लगा। The incident happened three years ago, the POCSO court ruled

अपनी पीड़ा के दौरान के इस बालिका ने गंदे अंक्ल मोनू की ओर से किए गए कृत्य के बारे में बताया। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल मुआयना कराया। Imprisonment for five years for molesting a four-year-old girl

अदालत ने सुनवाई के दौरान पीडि़ता बालिका सहित चौदह जनों ने गवाही दी। वहीं 13 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। The incident happened three years ago, the POCSO court ruled

अदालत में लंबी सुनवाई के उपरांत शिव कॉलोनी एसएसबी रोड निवासी मनोज उर्फ मोनू शर्मा पुत्र यशंवत को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 354 में तीन साल कठोर कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। Imprisonment for five years for molesting a four-year-old girl

इसी प्रकार पोक्सो एक्ट की धारा 9-10 में पांच साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। जबकि आईपीसी की धारा 323 में छह माह कारावास व पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। The incident happened three years ago, the POCSO court ruled



विशिष्ट लोक अभियोजक का कहना है कि पोक्सों प्रकरण में अब अदालतों ने सख्त कदम उठाते हुए पीडि़ताअेां को न्याय दिला रही है। The incident happened three years ago, the POCSO court ruled पोक्सो कोर्ट संख्या दो ने मंगलवार को भी पीलीबंगा क्षेत्र के गांव रामपुरा निवासी विनोद कुमार पुत्र फूसाराम नायक को तीन साल कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया था।

The incident happened three years ago, the POCSO court ruled इस पर आरोप था कि उसने सूरतगढ़ बाजार में एक बालिका को टयूशन पढकऱ वापस आते समय पकडकऱ लज्जा भंग करने का प्रयास किया था। इसके बाद अपने साथियों के साथ पीडि़ता और उसकी मांं को धमकी भी दी थी।

