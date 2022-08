गोवंश को बचाने के प्रयास में कार पेड़ से टकराई, एक युवक की मौत, तीन घायल

the car collided with the tree, one youपुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनाें को सौंप दिया।

श्री गंगानगर Updated: August 06, 2022 06:38:41 pm

रायसिंहनगर. चक 32 पीएस के पास शुक्रवार देर रात गोवंश को बचाने के प्रयास में एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। जिससे कार में सवार एक युवक नत्थू उर्फ़ नरेश निवासी 32 पीएस की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जहां से एक गंभीर रूप से घायल युवक लक्ष्मण पुत्र गोविन्द राम निवासी दो एलपीएम को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं हेतराम पुत्र घनश्याम निवासी खोखरावाली व ओमप्रकाश पुत्र बीरूराम निवासी 32 पीएस का राजकीय चिकित्सालय में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात्रि 11:30 बजे ओम प्रकाश के पेट में दर्द की शिकायत होने पर उसे ईलाज के लिए 32 पीएस से राजकीय चिकित्सालय रायसिंहनगर में लेकर जा रहे थे। गांव से निकलते ही 32 पीएस के पास कार के सामने अचानक गोवंश आ गया। जिससे कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 20 वर्षीय युवक नत्थू उर्फ़ नरेश निवासी 32 पीएस की मौत हो गई। मृतक के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनाें को सौंप दिया। दुर्घटना में तीन अन्य लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जहां से एक गंभीर रूप से घायल युवक लक्ष्मण पुत्र गोविन्द राम निवासी दो एलपीएम को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। क्षेत्र में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है।

गोवंश को बचाने के प्रयास में कार पेड़ से टकराई, एक युवक की मौत, तीन घायल

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें