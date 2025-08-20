श्रीगंगानगर में कृषि विभाग ने 171 फर्मों को थमाए नोटिस,10 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

श्रीगंगानगर.जिले में कृषि विभाग ने यूरिया खाद की बिक्री में अनियमितता पाए जाने के बाद कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें मुख्य रूप से जिले के 171 उर्वरक विक्रेता फर्मों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसमें यह पाया गया कि इन फर्मों ने एक-एक किसान को 40 से 50 थैले यूरिया खाद की बिक्री एक साथ की गई थी। जबकि नियमानुसार जमाबंदी व आधार कार्ड पर एक किसान को पांच-पांच थैले यूरिया खाद ही देनी था। नियम विरुद्ध कार्य करने पर विभाग ने इन फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय किया है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ.सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यूरिया की खपत में 61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है,जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कई फर्मों के लाइसेंस निलंबित करने की भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही,जिले में 89 उर्वरक फर्मों की विशेष जांच कराई गई, जिनमें से 41 ने खाद की बिक्री में नियमों का उल्लंघन किया है। इन फर्मों सहित जिले के 171 फर्मों को नोटिस जारी किया गया है।
पत्रिका ने किया था खुलासा
राजस्थान पत्रिका ने 9 अगस्त 2025 को ' खेतों में खाद की बारिश,श्रीगंगानगर में यूरिया खपत 61 प्रतिशत उछली' और 10 अगस्त 2025 को 'यूरिया के बोरे भरते गए रसूखदार,खाली हाथ लौटे असली किसान ' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर इस गड़बड़झाले का खुलासा किया था। इन खबरों के प्रकाश में आने के बाद, जिला और राज्य स्तर पर कृषि विभाग में हलचल मची और अब कार्रवाई शुरू की गई है।
10 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए
संयुक्त निदेशक (कृषि) विस्तार डॉ.सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि कृषि आयुक्तालय से जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में 50 बैग से अधिक उर्वरक विक्रय करने वाले, बिना ओ फॉर्म दर्ज करवाने, एक्सपायर उर्वरक भंडारित करने एवं स्टॉक मेंटेन नहीं करने के मामले में मंगलवार को 10 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस आगामी आदेशों तक निलंबित किए गए हैं। इसमें सादुरशहर की भूकरका ट्रेडिंग कंपनी, धुडिया ट्रेडिंग कंपनी, व सिंगला ट्रेडर्स, नई धानमंडी, रायसिंहनगर की मल्होत्रा फर्टिलाइजर्स, जिंदल एग्रो एजेंसी के साथ अगम पेस्टिसाइड,अनूपगढ़, रोजड़ी एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड,रोजड़ी, शिव एग्रो केमिकल्स एंड बायो साइंस, दुकान नंबर 4,उद्योग मार्केट,श्रीगंगानगर, 12 एम एल डी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड व भगवानसर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड शामिल हैं।