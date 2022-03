श्रीगंगानगर में राजकुमारी जैन बनी बार संघ अध्यक्ष

In Sriganganagar, Rajkumari Jain became the bar union president- अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अधिवक्ताओं ने दिखाई अनूठी पहल

श्री गंगानगर Published: March 09, 2022 12:37:19 am

श्रीगंगानगर। बार संघ ने अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमारी जैन को एक दिन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बार संघ सभागार में हुई बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने जैन को राजस्थानी पगड़ी पहनाकर और गुलदस्ते देकर सम्मानित किया।

बार संघ के अध्यक्ष सीताराम बिश्नोई ने बताया कि महिला दिवस पर वकीलों ने पिछले एक साल से यह अनूठी परपंरा शुरू कर रखी हैं। इस दौरान एक दिन के लिए बनी अध्यक्ष जैन ने अधिवक्ताओं के वाहनों पर अधिवक्ता का स्टीकर का विमोचन किया।

इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता मंजू पांडे, सुप्रिया चितलांगिया, रेखा अरोड़ा, ज्योति गोस्वामी, किरण आदि मौजूद थे। पिछले साल इस अनूठी पहल की शुरूआत की गई थी। पिछले साल अधिवक्ता रेखा अरोड़ा को महिला दिवस पर एक दिन के लिए अध्यक्ष बनाया गया। बकायदा इस महिला अधिवक्ता का नाम अध्यक्ष के नामों वाले सूचना पट्ट पर भी अंकित किया।

इधर, राजस्थान पत्रिका की ओर से सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। आत्मवल्लभ जैन कॉलेज में विभिन प्रतिभावान छात्राओं की माताओं भी पुरुस्कार देेकर उनका अभिनंदन व सम्मानित किया।

महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं का कहना था कि महिलाओं के संघर्ष की दास्तां लंबी हैं। गृहिणी हो या कामकाजी हर क्षेत्र में महिला को बोलबाला हैं। महिलाओं के आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी महिला को घर की या फील्ड की या ऑफिस में काम करने की जिम्मेदारी मिली है तो वह अपनी जिम्मेदारियों को चुनौतियों से आगे बढऩे की जरुरत हैं।

इससे महिला ताकतवार हो सकेगी। महिलाओ को अब अबला नारी जैसे नकारात्मक सोच को दूर करनी होगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति करुणा चांडक का कहना था कि हर दिन महिलाओं के लिए खास होता हैं। महिलाओं ने अपने बलबूते पर देश के बड़े बड़े पदों पर काम किया और कर रही हैं। महिलाओं को हर क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट कार्य और परिणाम दिखाना होगा।

इससे अपना, अपने परिवार का, अपने इलाके का, अपने देश का नाम रोशन हो सकेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता कमला अलारिया ने कविता के माध्यम से महिलाआें को आगे बढऩे के लिए लंबी उड़ान की तरह काम करने की सीख दी।

