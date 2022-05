SriGanganagar ऐसे तो हो गई छवि साफ: योजनाओं के प्रचार प्रसार को लगी लू

श्री गंगानगर Updated: May 09, 2022 11:20:35 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर। राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में की गई घोषणाओं को जन जन तक प्रचार प्रसार के लिए राज्य केसूचना एवं जनसपंर्क विभाग प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने प्रदेशभर की स्थानीय निकायों को हर वार्ड में एक एक ग्रुप बनाने के आदेश किए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से इन ग्रुपों को योजनाओं के लिए रोजना अपडेट जानकारी देनी थी।

इन ग्रुपों में संबंधित वार्ड पार्षद के अलावा सरकारी विभागों के कार्मिकों और मौजिज लोगों को शामिल करना था। करीब हर ग्रुप में ढाई सौ लोगों को योजनाओं के प्रसार प्रसार और अपडेट जानकारी देने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की देखरेख में बनने वाले इन ग्रुपों में सिर्फ सरकार की योजनाओं का जन जन तक प्रचार करने पर फोकस करना था। इस आदेश की पालना में जिले की नौ नगर पालिकाओं के 257 वार्डो में अब तक महज 44 ग्रुप बने है। ऐसे में सरकार की छवि सुधारने की कवायद में इस अनूठे कदम पर एकाएक ब्रेक लग गई हैं। इस आदेश के अनुसार ग्रुपों का गठन तीस अप्रेल तक करना था। लेकिन अब तक धीमी गति से ग्रुप बनाने ंकी प्रक्रिया रही हैं। वहीं श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद प्रशासन का दावा है कि शहर के 65 वार्डो में ग्रुप बनाए जा चुके हैं। उधर, सूचना एवं जनंसपर्क अधिकारी अनिल कुमार शाक्य के अनुसार हर वार्ड में ग्रुप बनाने की प्रक्रिया चल रही हैं। संबंधित नगर पालिकाओं से भी फीडबैक के लिए नगर परिषद से लगातार संपर्क में हैं। नगर परिषद प्रशासन को पूरे जिले की पालिकाओं के लिए अधिकृत कर रखा हैं। उधर, नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त विश्वास गोदारा के अनुसार मुझे तो पता नहीं, आदेश देखकर फीडबैक देंगेइस संबंध में कोई आदेश आया या नहीं, मुझे तो पता नहीं। लेकिन ऑफिस में जाकर फीडबैक दिया जाएगा। जिले में ग्रुपों का गणित

नगर पालिका कुल वार्ड बने ग्रुप

अनूपगढ़ 35 06

श्रीकरणपुर 25 07

पदमपुर 25 05

रायसिंहनगर 35 05

सादुलशहर 25 05

सूरतगढ़ 45 05

केसरीसिंहपुर 20 04

गजसिंहपुर 20 04

लालगढ़ 27 03

कुल योग 257 44

