इंदिरा रसोई: श्रीविजयनगर और श्रीकरणपुर को रास नहीं आया खाना

बीस महीने की समय अवधि में जिले में 18 लाख लोगों ने किया भोजन

श्री गंगानगर Updated: May 16, 2022 11:08:58 pm

श्रीगंगानगर। करीब बीस माह पहले कोरोनाकाल के दौरान शहरी क्षेत्र में लोगों को महज आठ रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई। एक साल आठ माह की समय अवधि के दौरान जिले में 20 अगस्त 2020 से 5 मई 2022 तक इस रसोई से 18 लाख 70 हजार 798 लोग भोजन कर चुके है।

जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं में संचालित इन रसोई के माध्यम से लक्ष्य के अनुरुप औसतन 83.27 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसमें श्रीविजयनगर और श्रीकरणपुर नगर पालिका क्षेत्र में इंदिरा रसोई रास नहीं आई। यहां भोजन करने के लिए लोगों ने ज्यादा रूचि नहीं दिखाई। जिला स्तरीय रिपोर्ट कार्ड में श्रीविजयनगर क्षेत्र में महज 47 प्रतिशत और श्रीकरणपुर में 49 प्रतिशत ही लक्ष्य को प्राप्त हो पाया हैं। ज्ञात रहे कि लॉकडाउन के दौरान रोज कमाने-खाने वाले परिवारों के लिए रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया था ऐसे में राज्य सरकार ने लोगों की मदद करने के लिए इंदिरा रसोई के जरिये भामाशाहों और नगर परिषद का सहयोग लेकर यह जनसेवा शुरू की।

रोज डेढ़ सौ लोगों को भोजन का लक्ष्य

प्रतिदिन रसोई में डेढ़ सौ लोगों का खाना देने का लक्ष्य तय किया था। आठ रुपए में कोई भी व्यक्ति वहां भोजन कर सकता हैं। इस भोजन में चार से पांच चपाती, दो सब्जी या दाल देय हैं। भोजन के लिए पर्याप्त पानी और हवा की सुविधा भी हैं। जिला मुख्यालय पर रसोई योजना तीन जगह संचालित की। लेकिन बाद में इसे दो स्थानों जिसमें केन्द्रीय बस स्टैण्ड और जगदम्बा अंध विद्यालय के पास संचालित किया जा रहा हैं। डेढ़ साल पहले सूरतगढ़ रोड पर गौरव रिसोर्ट के पास खोली गई रसोई योजना बंद कर दी गई। इंदिरा रसोई योजना के लिए राज्य सरकार संबंधित रसोई घर संचालक को प्रति व्यक्ति भोजन पर 17 रुपए का अनुदान दे रही हैं। जबकि आठ रुपए संबंधित भोजन करने वाले से वसूल किए जा रहे है। ऐसे में कुल मिलाकर 25 रुपए में यह भोजन की लागत हैं। जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के इंदिरा रसोई योजना के प्रभारी प्रेम चुघ ने बताया कि सस्ती दर पर भोजन कराने की मंशा मानवसेवा हैं। यह रसोई स्थल उन्हीं जगहों पर खोली गई है जहां अधिक भीड़भाड़ रहती हैं।

-- इंदिरा रसोई का गणित

नगर पालिका लक्ष्य व्यक्ति लाभाविंत व्यक्ति कितनी उपलब्धि श्रीगंगानगर 432300 351101 81.22 प्रतिशत

अनूपगढ़ 183300 185510 101.21 प्रतिशत गजसिंहपुर 184500 175213 94.97 प्रतिशत

केसरीसिंहपुर 184200 193518 105.06 प्रतिशत लालगढ़ जाटान 184200 106019 57.56 प्रतिशत

पदमपुर 184200 212679 105.46 प्रतिशत रायसिंहनगर 184200 173376 94.12 प्रतिशत

सादुलशहर 184500 161670 87.63 प्रतिशत श्रीकरणपुर 173100 85527 49.40 प्रतिशत

श्रीविजयनगर 185100 88691 47.92 प्रतिशत सूरतगढ़ 167100 137504 82.29 प्रतिशत

कुल योग 2246700 1870798 83.27 प्रतिशत पढ़ना जारी रखे

