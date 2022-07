SriGanganagar सावन की पूर्व संध्या पर इन्द्रदेव मेहरबान, जमकर बरसे बादल

श्री गंगानगर Published: July 13, 2022 07:51:44 pm

श्रीगंगानगर. इलाके में जमकर बरसात होने से पिछले एक सप्ताह से लगातार उमस से लोगों को निजात मिली है। वहीं पानी निकासी नगर परिषद और यूआईटी प्रशासन के लिए चुनौती बन गई। घुटनों तक पानी भरने से हर गली नजर आ रही थी। सावन की पूर्व संध्या पर बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे हुई बरसात का दौर करीब सवा घंटे लगातार चला। पिछले कई दिनों से उमस के कारण जीना दुश्वर हो गया था। करीब दो सप्ताह पहले बरसात ऐसी हुई थी, उसके बाद इलाका बरसात के लिए तरस रहा था। इधर, बरसाती पानी की निकासी नहीं होने के कारण शहर की अधिकांश गलियां जलमग्न नजर आई। खासतौर पर पुरानी आबादी और जवाहरनगर एरिया प्रभावित रहा है। जवाहरनगर इंदिरा वाटिका, तहसील कार्यालय के आगे और गगन पथ माइनर का रूप ले लिया।

वहां पानी इतना अधिक था कि दुपहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया। कई वाहन गिरे भी। इंदिरा वाटिका के पास मुख्य नाले की सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाई। इसका असर चहल चौक तक दिखाई दिया। वहीं हनुमानगढ़ रोड पर सीसी रोड बनने से राहगीरों को फायदा हुआ लेकिन इस सड़क के आसपास दुकानों और विभिन्न संस्थाओं को नुकसान उठाना पड़ा। इधर, बीसीए से लेकर अरुट चौक तक गगन पथ बरसाती पानी में डूब गया। यही हाल पुरानी आबादी के कई इलाकों का था।

मुख्य नालों की समुचित सफाई नहीं होने के कारण पानी सडक़ों पर ओवरफलो होने लगा। स्वास्थ्य अधिकारी गौतम लाल ने बताया कि जब तक इस गडढ़े का लेवल कम नहीं होगा तब तक शहर के नालों से पानी की निकासी नहीं हो पाएगी। ऐसे में इस गडढ़ा क्षेत्र को खाली करवाया जा रहा है। लेवल नीचे होते ही इस गडढ़े में पानी का प्रवाह अधिक होगा।

इस बीच, नगर परिषद प्रशासन यह दावे करते हुए खर्च कर रहा है कि शहर में सफाई और पानी निकासी के लि जनता को परेशानी नहीं होगी। करीब दस साल पहले एक दानदाता ने अपनी जेब से दस करोड़ रुपए की राशि का चेक यह कहते हुए नगर परिषद को सौंपा ताकि शहर में ड्रेनेज व्यवस्था बनाई जा सके। लेकिन सात साल तक यह व्यवस्था बनाने में जब नगर परिषद फेल रहा तो उस दानदाता ने अपनी दान राशि ब्याज सहित करीब बारह करोड़ की राशि वापस ले ली थी। ड्रैनेज सिस्टम को लेकर अभी तक कोई डीपीआर तक नहीं बनी है। पढ़ना जारी रखे

