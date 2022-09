SriGanganagar अफसराें की बजाय अब सॉफ्टवेयर तय करेगा किन दुकानों की करनी है चैकिंग

श्री गंगानगर Updated: September 01, 2022 11:24:01 pm

श्रीगंगानगर। दवा विक्रय की दुकानों पर अब चैकिंग के लिए किसी अफसर के आदेश की बजाय न सॉफ्टेवयर की ओर से जारी की गई सूची के अनुरूप ही संबंधित दुकानों की जांच की जाएगी। अब तक औषधि नियंत्रण अधिकारी अपनी मनमर्जी से किसी भी दुकान का निरीक्षण करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। पूरे प्रदेश में राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, जिससे हर सप्ताह पांच दुकानों के नाम जनरेट होंगे, जिनका औषधि नियंत्रण अधिकारी निरीक्षण कर सकेंगे। हर सप्ताह पांच दुकानों के निरीक्षण का टारगेट मिलेगा।

श्रीगंगानगर- हनुमानगढ़ और अजमेर जिले में रेंडमाइज इंस्पेक्शन सिस्टम के सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। राजस्थान पहला प्रदेश है, जहां इसे लागू किया है।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने श्रीगंगानगर सहित तीनों जिलों में पिछले महीने अगस्त में रेंडमाइज इंस्पेक्शन सिस्टम का ट्रायल किया था, यह ट्रायल सफल रहने पर अब विभाग ने गुरुवार यानि एक सितम्बर से पूरे प्रदेश के लिए लागू कर दिया है। इसमें जयपुर में िस्थत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग से स्थापित किए गए रेंडमाइज इंस्पेक्शन सिस्टम में श्रीगंगानगर जिले सहित सभी जिलों के रिटेल और होलसेल दवा विक्रेताओं की सूची अपलोड की गई है। इस सिस्टम से हर सप्ताह पांच दुकानों के नाम जिला मुख्यालय पर औषधि नियंत्रण विभाग के निरीक्षकों के मोबाइल पर आएगी। इस सूची के अनुरुप ही संबंधित दुकानों की जांच की जाएगी। ज्ञात रहे कि श्रीगंगानगर जिले में 1800 रिटेल और होलसेल दवा विक्रेता है। औषधि नियंत्रण विभाग का मानना है कि इस नए सॉफ्टेवयर से पूरे जिले के दवा दुकानों की सूची अपडेट रहेगी। कई बार कई दुकानों की जांच जानबूझकर नहीं की जाती या लंबे समय तक जांच करने नहीं जाते लेकिन इस नए सिस्टम में हर दुकान को जांच के दायरे में लिया गया है। नए लाइसेंसधारक भी जांच की जाएगी। वहीं दवा विक्रेताओं को भी व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर स्थानीय अधिकारियों की ओर से तंग करने से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि किसी दवा दुकान की शिकायत है या अनियमितता कर रहा है तो उच्च अधिकारियों की लिखित अनुमति पर ही इस सिस्टम से हटकर निरीक्षण किया जा सकेगा। सहायक निदेशक औषधि नियंत्रक डी.एस.उप्पल ने बताया कि रेंडमाइज इंस्पेक्शन सिस्टम में हर सप्ताह पांच दुकानां की सूची जारी होगी। औषधि निरीक्षक के मोबाइल पर जयपुर से यह सूची सीधी आएगी। पहले हर महीने बीस दुकानों के निरीक्षण करने का लक्ष्य था। अब इस नए सिस्टम से हर सप्ताह पांच दुकानों की चैकिंग का टारगेट तय किया है। दुकानों के नामों की सूची यह सॉफ्टवेयर सिस्टम बताएगा। इसके आधार पर ही दुकानों का निरीक्षण होगा। जांच संबंधित आदेश में किसी उच्च अधिकारी की भूमिका नहीं रहेगी। हर सप्ताह एक ही क्षेत्र में दुकानों की चैकिंग के संबंध में प्रस्ताव भिजवाया है। उम्मीद है कि इस पहलू से बदलाव होगा। रेंडमाइज इंस्पेक्शन सिस्टम अब जयपुर मुख्यालय रहेगा। वहां से दुकानों की जांचने के लिए सूची आएगी। इसमें स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की ओर से दवा दुकानों की जांच करने का अधिकार नहीं रहेगा। इससे आदतन शिकायतबाजों या व्यक्तिगत रंजिश वंश से अफसरों पर दबाव डालकर रिटेल मेडिकल स्टोर और होलसेल दवा विक्रेताओं को परेशान करने से अब छुटकारा मिल जाएगा। यह नया सिस्टम राहत लेकर आया है।- राजेन्द्र चुघ राजा, अध्यक्ष जिला कैमिस्ट एसोसिएशन श्रीगंगानगर पढ़ना जारी रखे

