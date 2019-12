12 दिन के नवजात बच्चें के इलाज में मदद के लिए आगे आई संस्था

family is unable to get treatment: -बच्चे को रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर व दिल की बीमारी, परिवार इलाज करवाने में असमर्थ है