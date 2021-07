श्रीगंगानगर में 64 ऑटो टीपर की खरीद की जांच की गुत्थी उलझी

The investigation into the purchase of 64 auto tippers in Sriganganagar complicated- नगर परिषद प्रशासन के लिए पौने चार करोड़ रुपए में खरीदे ऑटो टीपर बने गलफांस